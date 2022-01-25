الرعاية الصحية تطلق برنامجًا تدريبيا بالأقصر تحت عنوان «الطريق نحو التغيير»

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساء اليوم، برنامجًا تدريبًيا تحت عنوان "الطريق نحو التغيير" بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك كمرحلة أولى للبرنامج التدريبى، والذى من المقرر له أن يمتد ليشمل محافظتى الإسماعيلية وبورسعيد خلال الفترة المقبلة.





وأوضحت الهيئة فى بيانها، ارتكزت فعاليات البرنامج التدريبى، الذى استهدف 125 متدربًا، على ثلاث محاور رئيسية، حيث ارتكز المحور الأول على مرحلة استكشاف الخلفية المعلوماتية للمتدربين وتضمن برنامج التهيئة الخاص بالعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية عن رؤية وأهداف وقيم ورسالة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأبرز المستهدفات خلال المرحلة المقبلة، وكذلم تعريف العاملين برؤية قيادات الهيئة، وتوضيح أهمية تكامل الأدوار والتنسيق بين هيئات التأمين الصحى الشامل الثلاث، بناءًا على قانون التأمين الصحى الشامل وشرح اختصاصات كل هيئة، علاوة على كيفية قياس مستوى الأداء، والتعرف على أنواع الشخصيات والفروق بينهم وكيفية التعامل معهم والتعرف على مبدأ التغيير.

وتابع بيان الهيئة: ارتكز المحور الثانى لبرنامج الطريق نحو التغيير على آلية الإعداد للتغيير والتى تضمنت شرح برنامج التواصل بشكل فعال، وعناصر الاتصال، وسائل الاتصال الفعالة، وخصائص وسائل الاتصال، التواصل الفعال وغير الفعال، إضافة إلى أنماط الاتصال بين الرئيس والمرؤوس وكيفية القدرة على التعامل بأنسب الأنماط حسب الموقف وطبيعة العمل، وأخيرًا مقومات الاتصال الفعال ومعوقات الاتصال.

فيما ارتكز المحور الثالث على "التحرك نحو التغيير بالمشروعات" وتضمن استعراض الدوافع ودورها فى اتخاذ القرارات، وأهمية المناقشة والمتابعة والتقييم و مؤشرات الاستجابة، وخطوات الاتصال الناجح ، وتطرق إلى التواصل الفعّال بين مقدم الخدمة والمنتفع، ومفهوم المشورة الطبية غير الدوائية "الأقسام الطبية المساعدة -رضاء المنتفعين"، إضافة إلى شرح أهمية التعليم المستمر، والتهيئة لبرنامج القيادة والتطوير، وتنمية روح الفريق.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن التدريب المستمر وتطوير الأداء لكافة العاملين يأتى على رأس أولويات الهيئة، تجسيداً لرؤيتها المتمثلة فى التركيز على أهمية التنمية البشرية وبناء الإنسان وإيجاد آلية متطورة لمواكبة التطور الكبير الذى يشهده العالم كله.

وأشار إلى أن العنصر البشرى يعد أثمن مورد لدى الهيئة والأكثر تأثيرًا فى تحقيق أهدافها وإنجازاتها على الإطلاق، وأوضح أن التدريب والتعليم المستمر يعد ركنًا أساسيًا فى الارتقاء بالعمل حيث يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية للهيئة والمنشآت التابعة لها والتمكين من استقطاب وتأهيل الكفاءات اللازمة والقادرة على إنجاز العمل وحل معوقاته ومواجهة تحدياته، بما يسهم وبقوة فى التطوير المؤسسى وإنجاز وتحقيق أهداف العمل، من خلال الاستخدام الأمثل والاستثمار فى العنصر البشرى على مدى كفاءته وقدراته وخبراته التى تساهم وبقوة فى الوصول إلى تحقيق أهداف وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة باستمرار تقديم الخدمات الصحية المميزة على أعلى مستوى ووفقًا لأحدث المعايير العالمية لكل مواطن مصرى ولمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.