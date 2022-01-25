إزالة 26 حالة تعدٍ ومخالفات مبانى على أملاك دولة فى أسيوط

جدة - نرمين السيد - ولفت المحافظ إلى التصدى بكل حسم أشكال التعديات دون تهاون أو تراجع عن استرداد حق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور التعديات، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية تشن تلك الحملات وفقاً للجدول الزمنى الموضوع للموجة الـ 19 الجارى تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة حيث بدأت بالمرحلة الأولى يوم 19 يناير الجارى وتستمر حتى 30 من نفس الشهر ثم تعقبها المرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير المقبل والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26 مارس المقبل.

وفى هذا الإطار، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البدارى برئاسة محمد حسن رئيس المركز حملة إزالة لعدد 8حالات تعدى كمبانى على أراض أملاك دولة بمركز البدارى على مساحة 250م فضلاً عن إزالة 16حالة تعدى على مساحة 94 فدان و12 قيراط بالإضافة إلى حالتين على مساحة 600 متر بمشاركة نائب رئيس المركز ورؤساء الوحدات القروية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبالتنسيق مع مركز شرطة البدارى ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 19 لإزالة التعديات التى بدأت الأربعاء الماضى تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.