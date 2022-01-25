خريطة الكثافات المرورية والمحاور البديلة فى القاهرة والجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "افصل واسمع" مع الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ المذاع على "الراديو 9090"، مساء اليوم، أن محافظة الإسكندرية شهدت بعض الأحجام عند منطقة محور أبوقير وفيكترا مانويل وكفر عبده وميدان الوزارة.

وذكر أن الدقهلية شهد بعض الكثافات فى شارع المشاية وتقاطعه مع صلاح سالم، وفى الغربية وجه العميد وائل حمودة مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات بتصفية أى كثافات خصوصًا عند شارع المديرية والمتجه إلى ميدان المحطة.

وتابع:"ظهرت بعض الأحجام أعلى الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، عند مناطق الكنيسة ودار السلام والبساتين وطالب القادم من التجمعات والمتجه إلى وصلة أكتوبر والوحات سلوك الدائرى الأوسطى".

وقال صابر إن الجيزة شهدت بعض الكثافات بشارع التحرير نتيجة تطوير "ميدان الجلاء"، وطالب القادم من ميدان الجيزة والمتجه إلى مناطق "الكيت كات" سلوك شارع السودان ومدة الوصول تصل إلى 15 دقيقة، كما وجه اللواء محمد لبنة، مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، على نشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة المسائية.

ونوه صابر أن الإدارة العامة برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات، لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وفى القاهرة، انحسرت الأحجام فى شارع صلاح سالم خصوصا عند أرض المعارض وطالب الخارج من مدينة نصر والمتجه إلى الساحل وشبرا الخيمة سلوك شارع امتداد رمسيس، وطالب الابتعاد من كوبرى أكتوبر و15 مايو لنقل الحركة بين القاهرة والجيزة، كما شهد منطقة كورونيش النيل كثافات مرتفعة وطالب سلوك الأوتوستراد.

ونوه صابر إلى أن الإدارة العامة أعلنت عن الأماكن الفارغة داخل الجراجات لمنع انتظار السيارات في الممنوع، والتسبب في إحداث كثافات مرورية مرتفعة، وأوضح أن الأماكن الخالية بجراج عمرو مكرم وصلت إلى 281، والعتبة 330 وجراج التحرير 645، والأوبرا 440 مكان خالى.