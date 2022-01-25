الجيزة : متابعة أعمال التطوير بشارع عثمان محرم (فيديو)



جدة - نرمين السيد - وتابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات أحياء العمرانية والطالبية فى تنفيذ أعمال التوسعة والتطوير بشارع عثمان محرم، حيث جارٍ أعمال فرد طبقة الدقشوم من أمام التوحيد والنور وحتى شارع الثلاثينى بشارع عثمان محرم تمهيدا للرصف.

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