فوج سياحى فرنسى يحتفل مع رجال الشرطة فى عيدهم الـ70 (فيديو)

قدم تليفزيون "صوت الأمة" بث مباشر، لضباط الشرطة بمديرية أمن الجيزة وهم يوزعون الهدايا على فوج سياحى فرنسى بمحيط الأهرامات بمنطقة الرماية، بمناسبة عيد الشرطة الـ70، ونالوا ضباط الشرطة ترحاب كبير من الفوج السياحى الذين رددوا "عيد شرطة سعيد" .

كما أصر الفوج السياحى الفرنسي على التقاط الصور التذكارية مع رجال الشرطة و سادت حالة من البهجة بين السائحين وضباط الشرطة.