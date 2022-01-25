/675050/أمن-القاهرة-يلقى-القبض-على-رجل-الأعمال-عيد-لبيب-للمرة-الثانية-خلال-أخر-3شهور

نجحت قوات أمن القاهرة فى القبض على رجل الأعمال عيد لبيب، لتنفيذ عدة أحكام صادرة بشأنه، حيث سبق له إصدار العديد من الشيكات بدون رصيد، وأيضا حكم خاص بالحجز على بعض الممتلكات،وتم إيداعه بديوان عام مصر الجديدة لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه تحت إشراف النيابة العامة وتطبيق صحيح القانون.

دوت الخليج وحصل موقع دوت الخليج على صور من مقر قسم مصر الجديدة، حيث يخضع رجل الأعمل عيد لبيب فى ديوان عام القسم لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهة وتطبيق صحيح القانون والذى تحرص علي تطبيقه دائما وزارة الداخلية حيث مواجهة مستمرة لكافة عناصر الجريمة، حيث تعد أعمال القبض على رجل الأعمال عيد لبيب تتم لأكثر من مرة وعلى فترات بعيدة حيث يعادى كثير من المواطنين ويصدر لهم شيكات بدون رصيد. أمن القاهرة يلقى القبض على رجل الأعمال عيد لبيب للمرة الثانية خلال أخر 3شهور ويحتفل رجال الشرطة الثلاثاء بالذكرى الـ70 لعيد الشرطة، حيث التضحيات بمعركة الإسماعيلة ومواصلة الجهود فى حفظ الأمن والآمان، ومواجهة الإرهاب والعناصر الإرهابية.

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