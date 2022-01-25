/675055/الحكومة-للبرلمانلم-نسمح-باستيراد-أى-من-مكونات-التوكتوك-منذ-فبراير-الماضى
أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، وضع اليه محددة لوزارة التجارة والصناعة لكيفية القضاء علي كل مستلزمات التوك توك لإنهاءه
دوت الخليج
وجاء ذلك خلال مناقشة طلب الاحاطة ، اليوم الثلاثاء المقدم من النائبة منى جمال عمر، بشأن استمرار السماح باستيراد مركبة التوك توك على الرغم من الزيادة الكبيرة في عددها وعدم ترخيص الكثير منها، وترأس اللجنة النائب محمد السلاب وكيل اللجنة.
وقالت مقدمة طلب الاحاطة ان طلبها جاء قبل قرار الوزيرة بشأن التوكتوك ب ٥ ايّام ، قائلة : طلب ملح بتفعيل قرار الوزيرة ، موضحة انه في عام ٢٠١٤ صدر قرار مثل هذا ولم يفعل
واوضحت مقدمة الطلب انه لا يوجد ما يمنع ان القرار بحاجة الي التأكيد بكل قوة علي تنفيذه ، مقدمة الشكر للوزيرة علي هذا القرار ، طالبة بتفعيله وإضافة ملحقات للقرار .
الحكومة للبرلمان:لم نسمح باستيراد أى من مكونات التوكتوك منذ فبراير الماضى
وافاد محمد السلاب وكيل اللجنة ورئيسها ان التوك توك يؤثر بشكل واضح علي العمالة والأيدى العاملة بالمصانع ، مشيرا الي قرار الوزيرة بوقف استيراد اساسيات التوكتوك.
وعلق أحمد رفعت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الاستيراد والتصدير بقطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة، قائلا:" القرار صدر في شهر فبراير الماضى، بمنع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك وقامت الوزارة بإخطار مصلحة الجمارك وجميع المنافذ الجمركية بالقرار، ويسرى على منع استيراد الأجزاء الأساسية للتوك توك دون الأجزاء الفرعية.
واضاف رفعت انه يوجد نحو 2.5 مليون توك توك داخل مصر، منهم 450 ألف توك توك فقط مرخصين، كما أن عدد المصانع العاملة في تصنيع وتجميع التوك توك نحو 15 مصنعاً لا يعمل منها حالياً سوى مصنع واحد فقط".
وشدد رفعت ان القرار الصادر بشأن وقف استيراد الأجزاء الأساسية التوكتوك مفعل ، إنما الذي صدر عام ٢٠١٤ مختلف تماما ، مشيرا الي ان الأجزاء الأساسية متمثلة في الموتور والساشية والقاعدة.
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