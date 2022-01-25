/675060/جوميز-بعد-رحيله-عن-الهلال-أشعر-وكأنني-تركت-عائلتي

أعلن نادي الهلال السعودي عن فسخ التعاقد مع مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز، قبل أيام قليلة من بداية كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ودفعت إدارة الهلال للمهاجم الفرنسي 2.3 مليون يورو باقي عقدة كاملاً، وجاء ترك الهلال للاعب للبحص عن مهاجم أخر قبل كأس العالم.

ويأتي أوباميانج أبرز الأسماء التي رشحت للعب بصفوف الهلال، وكان أعلن منذ أيام قليله انضمام لويس سواريز للهلال قبل أن يغير وجهته للعب بصفوف الدور الإنجليزي تحديداً في استون فيلا.

تصريحات جوميز بعد رحيله عن الهلال

وتحدث جوميز خلال فيديو نشرته صفحة الهلال الرسمية وقال أنه يشعر بأنه رحل عن عائلته وتركهم، لأنه يعتبر الهلال ومشجعيه جزء منه ومن حياته.

وأضاف: " منذ اليوم الأول وانا أعتبر الهلال جزء من عائلتي، وأوجه الشكر لجميع العاملين في النادي وللجماهير التي ساندتني طوال السنوات الماضية".

وأكمل: "حققت بطولات كبيرة وكثير خلال 3 سنوات ونصف، بمساعدة لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى، وكنا جميعاً عائلة واحدة سأفتقدهم كثيراً".

ويستعرض معكم دوت الخليج بطولات جوميز مع الهلال

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 2

دوري أبطال آسيا 2

كأس خادم الحرمين الشريفين 1

كأس السوبر السعودي 1

النادي الأهلي يشدد إجراءاته الاحترازية للحفاظ على لاعبيه قبل بطولة كاس العالم للأندية

أكد أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، عن أن هناك قواعد صارمة داخل الفريق من أجل الأجراءات الاحترازية، لمنظومة الكرة بالقلعة الحمراء.

خاصة في تدريبات فريق الكرة من أجل الحفاظ على الجميع قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

كشف النادي الأهلي عن الشركة الراعية الرسمية له في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بالإمارات، والتي تنطلق في الثالث من فبراير القادم، حتى الثاني عشر من نفس الشهر.

وستكون شركة "وي" الراعي الرسمي للأهلي في مونديال الأندية، والتي يشارك بها المارد الأحمر، ممثل القارة الإفريقية في البطولة.

يحصل النادي الأهلي على 10 مليون جنيه، من الشركة الراعية في كأس العالم، مقابل حقوق رعاية قميصه خلال المونديال.

ويواجه الأهلي بطل القارة الأفريقية، فريق مونتيري المكسيكي بطل الكونكاكاف، في المباراة الأولى للثنائي في البطولة، للوصول لمباراة نصف النهائي.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ومونتيري المكسيكي، في الخامس من فبراير القادم، في الساعة السادسة والنصف مساء.