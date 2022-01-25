النائبة رشا أبو شقرة لـ رانيا المشاط : ننتظر دور أكبر من وزارة التعاون الدولى بالقارة الإفريقية..فيديو

/675061/النائبة-رشا-أبو-شقرة-لـ-رانيا-المشاط--ننتظر-دور-أكبر-من-وزارة-التعاون-الدولى-بالقارة-الإفريقيةفيديو

قالت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، أن المشروعات التنموية التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي قاصرة ولا تقوم بالدور المأمول لقارة إفريقيا، لافتة أن الدول الإفريقية مازالت تحتاج الكثير من المشروعات وخاصة في البنية التحتية.

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وأضافت أبو شقرة، أن إفريقيا مازالت تحتاج خبرة مصر في مختلف المجالات لأن مصر لديها الكثير من الخبرات، متسائ ولريادة مصر، مؤكدة علي ضرورة أن تتحرك وزارة التعاون الدولي لمساعدة الوزارات الأخري.

وتابعت أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب: لدينا العديد من المشروعات داخل مصر، لكن المشروعات التي سننفذها في القارة الإفريقية ستعود علينا بالنفع، متسائلة عن الاشتراطات والإجراءات التي يجب توافرها حتي يدعم القطاع الخاص.

جاء ذلك في كلمة لها خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الإفريقي.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.