/675062/هدم-سينما-فاتن-حمامة-الجمهور-ذكرياتنا-راحت-معاها

استيقظ المصريين على خبر هدم سينما فاتن حمامة، والذي شهده حزن من قبل عدد كبير من عامة الناس، التى شاهده أجمل ذكرياتهم منذ طفولتهم، الان يشاهدوا تلك الذكريات وهى تهدم بقرار من حى مصر القديمة بطلب من صاحب العقار للتجديد.

دوت الخليج

الجمهور يحزن على هدم سينما فاتن حمامة

وكتب أحد الأشخاص عبرموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، قائلاً: "لما تشوف سينما عشت فيها اجمل سنين عمرك اتهدت النهاردة الصبح ومعاها بتروح ذكريات وحكايات سنين حلوة، حرام عليكم ..سينما فاتن حمامة !؟".

وجاء الاخر بكتابة عبر صفحته الشخصية الذي طلب إن تكون هناك حملة على سينما فان حمامة، قائلاً:" كان نفسي بدل الحملة المعمولة علي مني زكي، وأحمد حلمي كان يبقي فيه حملة للدفاع عن سينما فاتن حمامة في المنيل، وإلي قرر مالكها بدء هدمها اليوم عشان يبني مكانها مبني سواء سكني أو تجاري .

وتابع: جزء كبير من تاريخ السينما المصرية مر عبر هذه السينما العريقة، أسف إني عطلتكم كملوا هدم في رموز الفن المصري، وشوهوا صورتهم وتاريخهم".

ويبدأ موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالتحدث عن المسأه والحزن التى تعيشها منطقة المنيل بعد رؤية هدم سينما فاتن حمامة، وظهرت تدوينة لإحد الأشخاص قائلاً: "هدموا سينما لها ذكريات معايا سينما فاتن حمامة فى المنيل افتكر انى اتفرجت فيها على فيلم دانتيلا وافلام تانيه مش متذكرها".

مالك سينما فاتن حمامة يهدم السينما لبناء برج سكنى تجارى

أكد رفعت الأبنودى مالك عقار سينما فاتن حمامه، بالمنيل، أنه حصل على ترخيص هدم عام 2018 من حى مصر القديمة، وذلك بعد تقديم الأوراق الخاصة واللازمة للحى، ومعاينة العقار من لجان مختلفة للتأكد من حالة العقار وهل هو ذات طراز معمارى ام لا.

بدأ ملاك سينما فاتن حمامة، بالمنيل، هدم المبنى، حيث تم صدور ترخيص الهدم فى 2018 باعتبارها ليست طراز معمارى كما يعتقد البعض.

بدء هدم مبنى سينما فاتن حمامه بالمنيل

وحظيت سينما فاتن حمامة، باهتمام بالغ بعد إطلاق اسم الفنانة الكبيرة فاتن حمامة عليها علاوة على موقعها المتميز فى المنيل على النيل، وفى بادئ الأمر أطلق عليها اسم سينما الطلبة نظرا لزيادة جمهورها من الطلاب ثم بعد ذلك تحول اسمها إلى فاتن حمامة بقرار من الرئيس الأسبق حسنى مبارك فى 1984 وفى عام 2015 تتوقف عن العمل ويتم عرضها للبيع.

وأكد مصدر بمحافظة القاهرة إن سينما فاتن حمامة فى المنيل صدر لها ترخيص هدم رقم 10 لسنة 2018 طبقاً للقانون 49 لسنة 1977 فهى ليست طراز معمارى وفق خطاب من وزارة الثقافة، وتم تسليم السينما لملاكها من شركة «الصوت والضوء» عام 2002 وهى ملكية خاصة، وجهاز تفتيش البناء التابع لوزارة الإسكان أعطى ترخيص الهدم ولجنة من محافظة القاهرة فحصت الأوراق وتبين صحتها، و قامت شركة «مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى» بتسليمها بكامل الأرض إلى ملاكها فى يوليو 2002 دون أدنى مسئولية أو التزامات على الشركة تجاه أى جهة حكومية أو غير حكومية.

وبعدها أكدت اللجنة الدائمة لحصر المنشآت فى 2018 أن مبنى سينما فاتن ليس له قيمة معمارية أو عمرانية، علاوة على مخاطبة وزارة الثقافة لحى مصر القديمة بالقاهرة فى 2002 بشأن طلب أمجد حسين محمود لاستخراج بيان صلاحية لسينما فاتن، وأوضحت وزارة الثقافة ان شركة مصر للتوزيع ودور العرض السينمائى المندمجة فى شركة مصر للصوت والضوء كانت مستأجرة لسينما فاتن حمامة، وسلمتها إلى ملاكها فى يوليو 2002 بعد نهاية التعاقد المبرم، وصدر ترخيص الهدم مستوفياً الإجراءات.