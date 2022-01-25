/675063/رياضة -النواب-توصي-وزارة-الشباب-بادخال-جميع-المرافق-للمنشآت-الشبابية-حتي-لا-تتعطل-عملية-التسليم

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزارة الشباب ، بعمل مقايسة متكاملة لاستلام المنشآت والملاعب الخاصة بمراكز الشباب بكامل مرافقها "كهرباء- المياه- صرف صحي" وذلك حتي لا تتعطل عملية تسليم المنشآت .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ، لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة مقدمة من النائب اسامة عبد العاطى بشأن قرار إزالة لمركز شباب كفر الامير بن سلام -مركز تمى الامديد-محافظة الدقهلية و عدم استغلال مبنى نزل الشباب بمدينة المنصورة وتنجيل ملعب مركز شباب المخزن - السنبلاوين - محافظة الدقهلية.

وذلك بحضور كل من (د. ضياء دويدار مدير عام المنشآت لمراكز الشباب، د. ميرفت سيد أحمد وكيل وزارة للمدن الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، د. علاء الشربيني مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية).

وقال النائب اسامة عبدالعاطي ، إن مركز شباب كفر الامير بن سلام-مركز تمى الامديد-محافظة الدقهلية منذ عام 2004 ولم يتم الاحلال والتجديد حتى تاريخه، مشيرا بأنه تم انشاء ملعب لمركز الشباب ولم يضاء حتى تاريخه منذ اكثر من ثلاث سنوات لانه يحتاج الى محول تيار كهربائى وكذلك كابل لتوصيل التيار الكهربائى له، علما بانه لم يتم استغلاله الاستغلال الامثل.

رياضة النواب توصي وزارة الشباب بادخال جميع المرافق للمنشآت الشبابية حتي لا تتعطل عملية التسليم

وومن جانبها اكد مسئولي وزارة الشباب ، إن الوزارة لم تتأخر في انشاء أو تطوير مراكز شباب جديدة أو أي ملحقات خاصة بها سواء من خلال الموازنة الاستثمارية المحلية أو المركزية في ضوء توافر الاعتمادات المالية والمقترحات الانشائية التي ترد من مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، حيث أن موازنة الوزارة خلال العالم المالي الحالي موجهة لاستكمال ما تم البدء فيه من انشاءات لم تستكمل وذلك في ضوء تخفيض الموازنة الاستثمارية للوزارة.

واوضحت بأنه جاري دراسة تلبية المطلب خلال خطة المديرية الاستثمارية الإضافية، وذلك خلال العامين الماليين القادمين في ضوء توافر الاعتمادات المالية، وذلك بعد مناقشة مسئولي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومسئولي بنك الاستثمار القومي .

واكدت الوزارة بأن المركز يوجد لديه ملعب قانوني بحالة جيدة نوعاً ما وتم انشائه خلال عام 2018 بإجمالي تكلفة مبلغ (2515696 جنيه)، وتم تنفيذ أعمال الكهرباء ضمن الأعمال الإنشائية للملعب، منوهًا سيادته بأنه قد سبق وأن قامت المديرية بموافاتنا بصورة ضوئية من مقايسة تركيب كشك كامل بالمحول الكهربائي ثلاثة أوجه للمركز بإجمالي مبلغ (603040 جنيه)، وتم التنبيه على المديرية 3 مرات تقريبًا لموافاتنا بأصل المقايسة والمطالبة الواردة من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء وأصل مطالبة مديرية الطرق وأصل مطالبة مركز معلومات شبكات المرافق بالدقهلية، إلا أن المديرية لم تقم بموافاتنا بالمطلوب حتى تاريخه، علمًا بأن الوزارة أرجأت تلبية تلك المطالب خلال العام المالي الماضي نظرًا لعدم وجود بند لهذا الغرض .

وأضاف تم توجيه جميع مديريات الشباب والرياضة لتلبية تلك المطالب من خطتها الإضافية في ضوء موافقة وزير الشباب والرياضة في هذا الشأن، ثم أفادت المديرية بأن المركز لم يقم بموافاتها بالتراخيص اللازمة لإنشاء مبنى إداري للمركز حتى تاريخه، وقد قامت المديرية بمخاطبة إدارة شباب تمي الأمديد للتنبيه على إدارة مركز الشباب لسرعة استخراج التراخيص حتى يتسنى إدراجه ضمن خطة المديرية الإضافية للعام المالي 2022/2023.

واوصي الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة بوضع وزارة الشباب آلية من وزارة الشباب والرياضة لاستلام المنشآت والملاعب الخاصة بمراكز الشباب بكامل مرافقها (كهرباء- المياه- صرف صحي) كما اوصت موافاة النائب اسامة عبدالعاطي واللجنة برد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة بتجديد المقايسة لعمل محولات الكهرباء والإحلال والتجديد للمركز خلال العام المالي الحالي.

رياضة النواب توصي وزارة الشباب بادخال جميع المرافق للمنشآت الشبابية حتي لا تتعطل عملية التسليم

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الاحاطة الثانى المقدم من النائب اسامة عبد العاطى بشأن عدم استغلال مبنى نزل الشباب بمدينة المنصورة - محافظة الدقهلية، مشيرا بانه تم بناءه منذ اكثر من 20 عاماً ولم يستغل حتى تاريخه ويعتبر هذا اهدار للمال العام.

و أفادت الجهه الادارية بأن النزل تم انشائه واستلام الاعمال الابتدائي في عام 2008، ثم تم التعاقد مع الوزارة (إدارة التعليم المدني) على استغلال نزل الشباب كحق انتفاع لمدة 15 عام، وبعد أحداث ثورة يناير تم تسليم نزل الشباب الى هيئة القوات المسلحة ابتداء من عام يناير 2011 اثناء الثورة لحماية المنشأة في ذلك الوقت، وفي عام 2020 شُكلت لجنة لحصر التلفيات التي أثرت على المباني، موضحةً بأنه تم مخاطبة وزير الشباب والرياضة ومحافظ الدقهلية لبدء اتخاذ الاجراءات في زيادة مدة التخصيص لمدة 10 سنوات أخرى، وتم إخطار إحدى الشركات المتخصصة من خلال الوزارة لإعداد التجهيزات الخاصة بنزل الشباب.

وأوصت اللجنة برد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة خلال 15 يوم بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لاستغلال نزل الشباب بمدينة المنصورة.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الاحاطة بشأن تنجيل ملعب مركز شباب المخزن - السنبلاوين - محافظة الدقهلية، واوصت اللجنة بموافاتها هي والنائب اسامة عبد العاطي برد رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة مفاده الانتهاء من أعمال الإنشاءات الخاصة بالملعب والسور خلال شهرين.