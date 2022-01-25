/675064/خالد-بدوي-يثمن-اتفاقية-التعاون-الاقتصادي-بين-مصر-والصينعلاقاتنا-تمتد-لأكثر-من-٦٥-عام

أعلن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسييقة شباب الاحزاب والسياسيين، موافقته على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، موضحا أن العلاقات بين مصر والصين ليست وليدة اللحظة، حيث أنها امتدت لأكثر من 65 عاما شهدت خلالها البدين اتفاقيات عديدة على كافة المستويات.

خالد بدوي يثمن اتفاقية التعاون الاقتصادي بين مصر والصين:علاقاتنا تمتد لأكثر من ٦٥ عام

وأوضح النائب خالد بدوي أن هذه الاتفاقية هامة ومحل نقاش لدورها في زيادة الاستثمار وتوطين سياسة المنح من الصين، خاصة ان المسشروعات بين البلدين تتخطى استثمارتها ما يقرب من 1.6 مليار دولار.

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هذا ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021، حيث تولت النائبة غادة علي عرض التقرير.

وأوضح التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا.

وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان في كلمتها موافقتها على الاتفاقية، لافتة أنها لا تكلف الخزانة العامة للدولة ولا تحملها أعباء، في الوقت نفسه كشفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة عن وجود عدد من المنح الموجهة لمصر والمصروف منها، صفر، بحسب قولها.