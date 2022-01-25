/675065/مدرب-كوت-ديفوار-ليس-لدينا-خطة-لإيقاف-خطورة-محمد-صلاح-ومباراة-مصر-ستكون-تكتيكية

أكد باتريك بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن مواجهة مصر في كأس الأمم أفريقية ستكون صعبة للغاية على الطرفين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "لا أضح خطة خاصة من أجل إيقاف محمد صلاح لأنه من الصعب إيجاد طريقة معينة له يإيقافة".

وواصل "إذا قمنا بعمل طريقة خاصة لمحمد صلاح فهذا يعني عدم احترامنا لباقي لاعبي منتخب مصر، وبالرغم من ذلك فصلاح يمتلك الأهمية الكبيرة لأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا".

وتابع "سوف نعمل على العمل الجماعي لإيقاف خطورة منتخب مصر في اللقاء المقبل والمنتظر، وصلاح يمتلك الخبرة الكافية ويجذب الاهتمام الكبير، ولابد أن يكون لديها خطة للسيطرة عليه".

وأكمل "لا يوجد لدينا إصابات بكورونا وهذا الأمر مهم للغاية، ونريد لوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ومباراة الغد ستكون تكتيكية في المقام الأول".

واختتم "أقدم التعازي لجماهير الكاميرون الذين تعرضوا للإصابة وللوفاة أمس خلال مباراة جزر القمر وأتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة".

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

باتريك بوميل

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

مصر وكوت ديفوار

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.