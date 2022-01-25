/675069/وزير-التعليم-يعلن-موعد-حسم-اختيار-المعلمين-في-المسابقات-القادمة

رد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم على الاشاعات الخاصة بشأن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة، قائلا:” كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض مواقع الصحف الالكترونية عن معايير اختيار المعلمين في المسابقات القادمة لا اساس له ويمثل اجتهادات وإشاعات.

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