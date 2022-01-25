النائب مجدى الوليلى لوزيرة التعاون الدولى: جهود التنمية فى مصر هى ثورة حقيقة..فيديو

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قال النائب مجدي الوليلي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن بناء الإنسان المصري وتحسين معيشته هو ما تسعي إليه الدولة المصرية، مشيرا إلي تصريحات الرئيس السيسي خلال منتدي شباب العالم بتأكيده أن المواطن المصري تحمل الإصلاحات التي تمت داخل الدولة.

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وأضاف الوليلي: خلال جائحة كورونا ظهرت قوة الدولة المصرية ونجحت في الصمود أمام هذه الجائحة، لافتا أنه لدينا مشكلات في عدم توافر فرص عمل للشباب، وهروب الكثير من الشباب إلي أوروبا والذين يلقون حدفهم في مثل هذه المغامرات التي تعرض حياتهم لخطر.

وتساءل عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، عن كيفية تحول هذا إلي بنية قوية بالتعاون مع الاتحاد الأوربي وإفريقيا لإنشاء مراكز تدريب وتفعيل للشباب بدلا من الهروب إلي أوروبا، مضيفا: نأتي بالمجتمع الأوربي إلي إفريقيا.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة خطة وزارة التعاون الدولي فيما يخص الشأن الإفريقي.

النواب يرفع جلساته لـ6 فبراير بعد الموافقة على 5تشريعات نهائية

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.