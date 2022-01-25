أول رد من وزير التعليم على معايير اختيار المعلمين فى المسابقات المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى وبعض مواقع الصحف الإلكترونية عن معايير اختيار المعلمين فى المسابقات القادمة لا أساس له ويمثل اجتهادات وإشاعات.





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