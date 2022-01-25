الحكومة تستعد لتشغيل الأتوبيسات الكهربائية فى شرم الشيخ قبل قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - واستهل الدكتور مصطفى مدبولى الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية اجتماع اليوم، حيث إنه يتعلق بمنظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية، وجهود الدولة لدعم التوسع فى انتاج وتصنيع المركبات الخاصة بها، منوهاً إلى أن هذا اللقاء سبقه اليوم عقد اجتماع لمناقشة واستعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " COP27"، فى مدينة شرم الشيخ، حيث تم الاتفاق على تشغيل الأتوبيسات الكهربائية بالمدينة، والاعتماد بشكل أكبر على وسائل النقل الصديقة للبيئة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل حالياً على توحيد الجهود المبذولة من جانب عدد من الوزارات والجهات المعنية بملف منظومة وسائل النقل الجماعى الكهربائية، وذلك سعياً لتحقيق أقصى استفادة من هذه المنظومة.

من جانبه، أشار وزير النقل إلى الجهود المبذولة للتوسع فى وسائل النقل الجماعى الصديقة للبيئة، موضحاً أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات لتصنيع أتوبيسات تعمل بالغاز الطبيعى محلياً، لتشغيلها فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما تم التعاقد على نحو 30 أتوبيساً تعمل بالكهرباء، ستكون جاهزة للعمل بمدينة شرم الشيخ قبل انعقاد قمة تغير المناخ.

وأوضح وزير الانتاج الحربى خلال الاجتماع، أنه يتم التعاون مع إحدى الشركات المصرية فى مجال وسائل النقل الصديقة للبيئة، ولدينا خطوط إنتاج للأتوبيسات الكهربائية بطاقة انتاجية سنوية تصل إلى 250 أتوبيساً.

فيما، أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى وجود مشروعات لتصنيع المركبات الصديقة للبيئة، سواء الأتوبيسات، أو"الميكروباصات"، مؤكداً أنه تم بالفعل التوقيع مع الشركات المتخصصة، ونعمل على أن يكون هناك انتاج متاح قبل انعقاد قمة المناخ.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى ما يتم من تعاون مع إحدى الشركات الأوروبية المتخصصة فى صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيرًا إلى أنه جار حالياً اتمام الإجراءات الخاصة بالتصنيع المشترك، ونعمل على أن يكون منتجنا موجوداً فى السوق قبل شهر نوفمبر المقبل.

من جانبهم، أكد مسؤولو الشركات الحضور قدرتهم على تصنيع الأتوبيسات المطلوبة خلال هذه الفترة، وطالب رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، مختلف الجهات المعنية بوسائل النقل الصديقة للبيئة بتقديم خطة متكاملة لانتاج المركبات المطلوبة فى هذا الإطار، تتضمن المدى الزمنى لإتاحة تلك المركبات، مؤكداً أهمية تعميق المنتج المحلى فى تصنيع هذه المركبات صديقة البيئة، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف توفير الأتوبيسات الكهربائية فى مدينة شرم الشيخ بصفة دائمة، وهناك خطة خاصة بإحلال "الميكروباصات" للعمل بالكهرباء، مكلفاً وزير النقل بالاجتماع مع الشركات المصنعة للأتوبيسات الكهربائية، لعرض المواصفات المطلوبة، والتعرف على القدرة الانتاجية لكل شركة من الشركات المصنعة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية البدء فى تنفيذ خطة متكاملة لإحلال سيارات التاكسى بمحافظة جنوب سيناء بسيارات تعمل بالكهرباء، إلى جانب العمل على تجهيز محطات لشحن المركبات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، وتوفير أماكن جراجات لها، وفى هذا الصدد لفت محافظ جنوب سيناء إلى استعداد المحافظة لتوفير الأراضى اللازمة لاقامة محطات الشحن، وكذا الجراجات.

حضور اللقاء الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، والمهندس محمد عبد الكريم، مدير مركز تحديث الصناعة، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.