رئيس الوزراء يتابع خطوات تطوير وإعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية

جدة - نرمين السيد - وأشار رئيس الوزراء إلى الأهمية التاريخية والسياحية لمدينة إسنا، مؤكدا أن الحكومة تسرع الخطى من أجل البدء فى عملية إعادة إحياء المدينة سياحيا، ضمن المشروعات الكبرى التى تنفذها الدولة بالمناطق الأثرية، خصوصًا وأن المدينة تضم معالم أثرية من حقب تاريخية مختلفة، وهو ما يؤهلها إلى أن تصبح متحفًا مفتوحًا للزائرين.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه يوجد عدد من المقترحات والمخططات لتطوير المدينة، نعتزم البدء فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وفى غضون ذلك، قال محافظ الأقصر: لدينا رؤية لتطوير المدينة، تبدأ من استكمال أعمال البنية الأساسية بها، وكذا استكمال تطوير سوق إسنا السياحى.

ووجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الرسومات التنفيذية الخاصة بمشروعات إعادة إحياء مدينة إسنا على الفور؛ تمهيدا لبدء أعمال التطوير بها.

وتضم مدينة إسنا سوق إسنا السياحى الذى ينتهى بوكالة الجداوى، التى تم انشاؤها فى عصر محمد على باشا، وفى مواجهتها معبد خانوم، وعلى يسار السوق يوجد سوق القيثارية التجارى، وتعد المنطقة بانوراما أثرية، تضم أيضا معصرة زيوت، وهى من أهم المعاصر فى صعيد مصر، من حيث التصميم كما تضم المنطقة نحو 30 منزلاً كنماذج لبيوت ذات طراز معمارى اسلامى متميز، فضلاً عن وجود عدد كبير من المآذن أهمها مئذنة المسجد العمرى، ما يمثل تتابعا حضاريا، يضم كل الحضارات.

حضر اللقاء الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وشارك فى الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبدالقادر خيرى، نائب المحافظ.