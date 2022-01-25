محمد صلاح يعزى الكاميرون فى ضحايا حادث مباراة جزر القمر

قدم الدولي محمد صلاح كابتن منتخب مصر التعازي لضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بالأمس في الكاميرون قبل انطلاق مباراة جزر القمر الذي أودى بحياة 8 أشخاص واصابة نحو 40 في حادث تدافع في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

وأكد محمد صلاح تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وأسرهم والشعب الكاميروني وذلك في بداية تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل انطلاق مباراة مصر ضد كوت ديفوار في السادسة من مساء غد الأربعاء، على ملعب "جابوما"، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.

محمد صلاح وكيروش

تقابل منتخبا كوت ديفوار ومصر 10 مرات سابقة في كأس الأمم الإفريقية، وبهذه المواجهة ستكون هذه المواجهة الأكثر تكرارً بتاريخ البطولة (11).

تأهل منتخب مصر في الـ4 مواجهات السابقة عند ملاقاة كوت ديفوار بالأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية – اثنتان منهما بركلات الترجيح والثانية كانت في نهائي 2006 (4-2).

خسر منتخب مصر في آخر مباراتين بالأدوار الإقصائية في كأس الأمم الإفريقية (1-2 أمام الكاميرون في نهائي 2017 و0-1 أمام جنوب إفريقيا في دور الـ16 عام 2019)، قبل ذلك كان قد تأهل في 11 مباراة متتالية بالأدوار الإقصائية بين 2006 و2017.

لم تخسر كوت ديفوار في 3 مباريات بكأس إفريقيا 2021 (فازت 2 تعادلت 1)، وآخر مرة لم تخسر في أول 4 مباريات بذات النسخة من البطولة كانت في 2015 عندما توجت باللقب على حساب غانا في النهائي بركلات الترجيح.

فقط الجزائر يوسف بلايلي (24) ساهم بشكل مباشر في تسديدات أكثر من الايفواري نيكولاس بيبي في دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2021 (19 – 12 تسديدة وصنع 7 فرص)، بالفعل ساهم بيبي بشكل مباشر في أهداف أكثر من أي لاعب إيفواري في النسخة الحالية من البطولة حتى الآن (3 – هدفان وتمريرة حاسمة).