انت الان تتابع تفاصيل خبر هيئة الأرصاد عن طقس الأربعاء صقيع وثلوج وارتفاع في أمواج البحر ودرجات الحرارة المتوقعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية المتعلقة بحالة الطقس في جمهورية مصر العربية، نظرا للأجواء الباردة خلال هذا الوقت من العام خلال فصل الشتاء، ومع إنتشار الأخبار بطقس شديد البرودة يوم الأربعاء 26 يناير 2022، أكدت هيئة الأرصاد الجوية على صحة تلك الأخبار بوجود حالة من التقلبات الجوية على معظم محافظات الجمهورية.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها يوم اليوم الثلاثاء عن وجود تأثير منخفض سطحي على البحر المتوسط، يؤدي إلى كميات كبيرة من الرطوبة، مع وجود فرص كبيرة لسقوط الأمطار بشكل كبير على السواحل كافة والدلتا وقد تصل للداخل أيضا.

نشاط للرياح الشمالية على البحر المتوسط

وفي سياق متصل أكدت هيئة الأرصاد الجوية على التأثر بنشاط للرياح الشمالية على مسطح البحر المتوسط، مما قد يؤدي إلى وجود إرتفاع في الأمواج بشكل كبير يتجاوز 5 امتار، مما قد يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع انخفاض في درجات الحرارة بشكل كامل على كافة الإنحاء، نظرا لدخول الكتلة الباردة.

درجات الحرارة المتوقعة في مصر الأربعاء 26 يناير