/675067/كأس-أمم-أفريقيا-السنغال-تتعادل-مع-الرأس-الأخضر-في-الشوط-الأول

انتهى الشوط الأول بين السنغال والرأس الأخضر بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب السنغالي بضغط كبير على الرأس الأخضر، وأضاع لاعبي الفريق أكثر من كرة أخطرها تسديدة من ساديو ماني أصطدمت بالعارضة، كانت ن الممكن أن تسكن الشباك.

وواصلت السنغال سيطرتها على اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف أول في مرمى الرأس الأخضر، ولكن تألق حارس الأخير وحافظ على نظافة مرماه ليخرج الشوط الأول باتعادل السلبي.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيسيه

خط الدفاع: بولابي ديا، إدريسا غاي، تامليس ميندي

خط الهجوم: باب غابي، قامارا دييدهيو، ساديو ماني

تشكيل الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: ستيفان فورتيس، روبرتو لوبيز، ستوبيرا، جيفري فورتيس

خط الوسط: باتريك أندرادي، كيني روشا سانتوس، دايلان تافاريز

خط الهجوم: غا، ريان مينديز، جاميرو جروجري

رئيس الكاف يعلن إغلاق ملعب أوليمبي بسبب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر بكأس أمم أفريقيا

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر خلال مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وأكد موتسيبي "سيتم نقل المواجهة القادمة والتي كان من المقرر لها إقامتها على ملعب أوليمبي إلى ستاد أمادو، وذلك عقب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لن نقبل بمثل هذه التصرفات التي حدثت على هذا الملعب وفقدان الجاهير حياتهم بسبب كرة القدم، وكانت هناك جلسة استماع لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من اللجنة المنظمة عدم وجود مباريات على ملعب أوليمبي".

مباراة السنغال والرأس الأخضر

وواصل "هناك تقصير من المسئولين عن البطولة وطلبت من الحكومة وجود حماية للجميع خلال المباريات المقبلة، وطلب تقرير عن ما حدث خلال المواجهة الماضية".

وزاد "الكاميرون هي المسئولية عن حياة كل المشاهدين ويجب أن يكون هناك سلامة للجماهير وفي النهاية جميعنا شركاء وهذه مسئووليتنا".

واختتم "سعيد بجميع الإجراءات التي تم إتخاذها في الكاميرون ولكن أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه ما حدث للجماهير".