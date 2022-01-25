/675068/خاص-حقيقة-حبس-الطفل-معاذ-متسابق-The-Voice-Kids-بعد-شروعه-في-قتل-صديقه

أثار الطفل معاذ محمد نجم برنامج The Voice Kids، حالة من الجدل بسبب واقعة الاعتداء والشروع بالقتل بإلة حادة على الطفل حسن بإحدى المناطق بحلوان منذ عدة أشهر، وتعد القضية أمام المحكمة، ولكن هل معاذ محبوسًا حاليًا؟

دوت الخليج

قال السيد محمد عيسى والد الطفل معاذ عيسى لـ"دوت الخليج": "ابني في البيت دلوقتي ومرحش المحكمة". ورفض والد نجم ذا فويس كيدز بالتصريح على تفاصيل الواقعة، نظرًا للظروف التى تمر بها العائلة والحالة النفسية للطفل.

المحكمة تأجل القضية

قررت محكمة الطفل، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة معاذ عيسى، متسابق "ذا فويس كيدز" بتهمة إصابة زميله في الجمجمة بمفتاح سيارة لجلسة 8 فبراير المقبل.

واقعة الطفل معاذ مع المصاب

وقال المتهم، طالب في الصف الثالث الإعدادي، إنه يوم 7 يونيو الماضي كان آخر يوم في امتحاناته، قابل صاحب جراج يدعى "جمال": "قالي قبل كده السطح عالي وهو بيهرز وأنا معرفش معنى الكلمة"، مضيفًا أنه يوم الواقعة قابله مرة أخرى فنادى عليه "وقولتله نفسه الجملة" لكن تصادف وجود المجني عليه حسن شريف.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بـ"حسن" ينادي عليه "تعالى هنا.. أنت تقصد مين بالجملة دي"، فقولتله "أنا بكلم جمال ومش بتكلم معاك ومقصدكش" وفوجئت إنه ضربني في صدري.

وذكر المتهم أن الضحية ضربه مرة أخرى بـ"البوكس" و"كسرلي النضارة.. وأنا نظري ضعيف ومبشوفش من غيرها.

وأضاف المتهم أن فوجئ بالمجني عليه "لقيته جاي يديني بالروسية بدماغه في وشي.. فحاولت أصد الضربة بإيدي، وكان فيها المفاتيح فمفتاح منهم دخل في دماغه".

ونفى الطفل المتهم قصده إصابة المجني عليه بالمفاتيح "كنت بصد ضربة الروسية بتاعته”.

لكن، شاهد الواقعة علي الدين عبداللطيف، طالب في الصف الثاني الإعدادي، نفى رواية المتهم، قائلًا: "مفاتيح معاذ وقعت على الأرض.. فنزل جابها وضربة بيها حسن ضربة في دماغه والمفاتيح فضلت فيها".

وقال الشاهد إن حديث المتهم "معاذ" عن محاولته صد "روسية" من حسن غير منطقية، لأن المجني عليه حسن أطول من الأول "فبالتالي لو أراد المتهم صد الضربة مفترض تيجي في جبهته.. لكنه ضربه ضربة عن قصد في رأسه"، مختتمًا "الموضوع مخدش دقيقة.. وبعدها روحنا على الصيدلية وبعدها مستشفى المعادي العسكري".