/675073/صامويل-إيتو-لا-أقبل-بالغش-وفحوصات-كورونا-يشرف-عليها-الاتحاد-الأفريقي-لكرة-القدم

رد صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الأخبار المنتشرة حول نتائج فحوصات كورونا الخاصة بمنتخب الكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات صحفية عبر "كانال بلس الفرنسي" "الحكومة الكاميرونية لا تتحكم في نتائج فيروس كورونا الخاصة بالمنتخب الوطني ولا نقبل بالتشكيك في هذا الأمر أو يحدث أي أمر خاصة بالغش".

وتابع "الاتحاد الأفريقي يشرف شخصيا على نتائج فحوصات فيروس كورونا بشكل جيد ولا يوجد هناك أي تلاعب في النتائج النهائية، ويجب احترام بلدي في المقام الأول بعيدا عن البطولة".

مدرب كوت ديفوار: ليس لدينا خطة لإيقاف خطورة محمد صلاح.. ومباراة مصر ستكون تكتيكية

أكد باتريك بوميل المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أن مواجهة مصر في كأس الأمم أفريقية ستكون صعبة للغاية على الطرفين.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة مصر وكوت ديفوار "لا أضح خطة خاصة من أجل إيقاف محمد صلاح لأنه من الصعب إيجاد طريقة معينة له يإيقافة".

وواصل "إذا قمنا بعمل طريقة خاصة لمحمد صلاح فهذا يعني عدم احترامنا لباقي لاعبي منتخب مصر، وبالرغم من ذلك فصلاح يمتلك الأهمية الكبيرة لأنه أحد أفضل لاعبي العالم حاليا".

صامويل إيتو

وتابع "سوف نعمل على العمل الجماعي لإيقاف خطورة منتخب مصر في اللقاء المقبل والمنتظر، وصلاح يمتلك الخبرة الكافية ويجذب الاهتمام الكبير، ولابد أن يكون لديها خطة للسيطرة عليه".

وأكمل "لا يوجد لدينا إصابات بكورونا وهذا الأمر مهم للغاية، ونريد لوصول لأبعد نقطة ممكنة في هذه البطولة، ومباراة الغد ستكون تكتيكية في المقام الأول".

واختتم "أقدم التعازي لجماهير الكاميرون الذين تعرضوا للإصابة وللوفاة أمس خلال مباراة جزر القمر وأتمنى التوفيق للجميع في الفترة المقبلة".