جلال الشرقاوي لـ دوت الخليج بعد إصابته بكورونا: الحمد لله بقيت أحسن

/675076/جلال-الشرقاوي-لـ-تحيا-مصر-بعد-إصابته-بكورونا-الحمد-لله-بقيت-أحسن

كشفت ابنة المخرج جلال الشرقاوي عن تطورات الحالة الصحية التى يمر بها والدها، بعد إصابته بفيروس كورونا، ونقله إلى المستشفى بسبب بعض المشاكل فى الرئة.

دوت الخليج

عبير الشرقاوى تطلب الدعاء لوالدها

وطلبت عبير الشرقاوى من متابعيها عبر صفحته الشخصية “فيسبوك” للدعاء لوالدها قائلاً: “رجاءآ الدعاء لبابا بإن المسحة بتاعت كورونا بكرة تبقى سلبية علشان يبدآ يستجيب للعلاج”.

وأضافت: “أنا بأمنكم أمانة لعل وسطنا من هو مستجاب الدعاء”.

جلال الشرقاوى يطمأن جمهوره على حالته الصحية

وكشف المخرج جلال الشرقاوى لـ”دوت الخليج” عن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى نتيجة إصابته بفيروس كورونا: “ الحمد لله بقيت أحسن”.

من هو المخرج جلال الشرقاوي

يذكر أن المخرج جلال الشرقاوي له تاريخ طويل فى الفن خاصة في مجال المسرح، من مواليد 14 يونيو 1934 ، حصل على بكالوريوس العلوم من جامعة القاهرة سنة 1954 ، ودبلوم خاص تربية وعلم النفس من جامعة عين شمس 1955 وبكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية بتقدير امتياز سنة 1958 ودبلوم اخراج من معهد (جوليان برتو) للدراما في فرنسا سنة 1960 ودبلوم اخراج من المعهد العالي للدراسات السينمائية من فرنسا سنة 1962 قسم إخراج. عمل في أول حياته مدرس للعلوم وشغل خلال مشواره الفني عدة وظائف منها مدرس التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أكتوبر 1962، ومدير مسرح توفيق الحكيم 1967، وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية ورئيس قسم التمثيل والإخراج 1975 وعميد المعهد العالى للفنون المسرحية سنوات 1975 و 1979. وهو أستاذ متفرغ بالمعهد من سنة 2006.

من أهم مسرحياته التي أخرجها ، " دنيا حبيتي ، دنيا أراجوزات ، كوتش ، أنا متفائل تصور ، حودة كرامة، أشطة وعسل، الجنزير، دستور يااسيادنا ، الخديوي ، تتجوزيني ياعسل ، بحبك يامجرم ، عطية الإرهابية “

وفى سياق أخر أعلنت الفنانة أسما شريف منير عن إصابة أبنتها لارا بفيروس كورونا المستجد، وكتبت أسما شريف منير بخاصية "الاستوري" عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام" قائلة:" لارا بنتي كمان إيجابي كورونا، ربنا ستر".