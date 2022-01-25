/675077/محمد-صلاح-ينصح-الجماهير-دعموا-منتخب-مصر-وليس-الأهلي-والزمالك-وأشعر-بالتربص-في-بعض-الأحيان-من-السوشيال-ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".

وتابع "أتمنى إنهاء حالة الانقسام من جانب جماهير منتخب مصر ونعود مثل السابق ومساندة جميع لاعبي المنتخب والابتعاد عن العواطف، والجميع يحتاج إلى المساندة".

وواصل "لا توجد أي أزمات بيني وبين لاعبي المنتخب وبالعكس سعيد للغاية معهم واريد نقل الخبرات التي أحصل عليها في أوروبا لهم".

واختتم "أشعر بوجود تربص من جانب البعض من أجل الحديث عن محمد صلاح أو أي لاعب داخل صفوف المنتخب، وعصر السوشيال ميديا صعب للغاية وهناك أحاديث كثيرة يتم نقلها تكون غير صحيحة".

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في إطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

ويمتلك منتخب مصر تاريخ كبير أمام كوت ديفوار خلال منافسات كأس أمم أفريقيا على مر التاريخ.

فقد لعب الفريقان 10 مباريات من قبل وتمتلك مصر تفوق كاسح أمام الأفيال في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا.

فاز منتخب مصر في 9 مباريات من قبل مقابل فوز وحيد للأفيال الإيفوارية.

أول مباراة بين مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا خلال البطولة السابعة للكان عام 1970 وكانت على تحديد المركزين الثالث والرابع وفازت مصر 3/1

محمد صلاح

آخر مباراة بين المنتخبين كانت في أمم أفريقيا 2008 ضمن مباريات الدور نصف النهائي وفازت مصر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

أحرز مهاجمو منتخب مصر 21 هدفاً في شباك الأفيال، مقابل 6 أهداف في شباك الفراعنة.

أشهر مباراة بين مصر وكوت ديفوار كانت في نهائي أمم أفريقيا 2006 وكان الفوز من نصيب الفراعنة بركلات الجزاء الترجيحية.

تعرف على موعد مباراة مصر وكوت ديفوار في كأس أمم أفريقيا

يلتقي منتخب مصر أمام كوت ديفوار في مباراة الدور ثمن النهائي لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون 2021.

وصعدت كوت ديفوار على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط، بينما تأهلت مصر كوصيف للمجموعة الرابعة ولديها من النقاط 6.

وتقام مباراة مصر وكوت ديفوار مساء الأربعاء المقبل في تمام السادسة مساء، وتقام على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في مباراة دور الثمانية أمام المغرب أو مالاوي.