/675078/موعد-عرض-فيلم-ريش-في-مهرجان-العين-السينمائي-بدورته-الرابعة

يشارك فيلم ريش للمخرج عمر الزهيري في مهرجان العين السينمائي بدورته الرابعه بعد جولة مليئة بالجوائز والأزامات في 2021، ويعرض الفيلم في أبوظبي بالإمارات، حيث يُعرض ريش يومي 25 و26 يناير الجاري بالمهرجان الذي تقام فعالياته الأن.

دوت الخليج

مشاركات فيلم ريش في المهرجانات

ومن مشاركات فيلم ريش ريش قبل عرضه اليوم في مهرجان العين السينمائي، كان قد عُرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الأولى في المملكة العربية السعودية خلال ديسمبر الماضي.

وكان فيلم ريش قد حصل على أكثر من جائزة في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أيام قرطاج السينمائية. وقبل هذا حصل الفيلم على جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

فيلم ريش

يعد فيلم ريش أحداثه تدور في عالماً غير محدد المكان والزمان حول حدث خيالي عن قصة أم تعيش في رعاية زوجها وابنائها، وهي حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. وفي ذات يوم يحدث التغير الذي لم يكن متوقعًأ في حياة هذه الأسرة حيث يتحول زوجها إلى دجاجة، وذلك أثناء الاحتفال بيوم ميلاد ابنهما الصغير.

قصة فيلم ريش

وخلال الأحداث يخطأ الساحر في عيد الميلاد ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، ويتحول إلى دجاجة بعد أن كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة من مصاريف ورعاية ، ويتسبب هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

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ريش

الفيلم من إنتاج الفرنسيين جولييت لوبوتر وبيير مناهيم من خلال شركة Still Moving، بالمشاركة مع فيلم كلينك والمنتج محمد حفظي وLagoonie Film Productions للمنتجة شاهيناز العقاد، درك جان وارينك كوجي نيليسين (Kepler Film)، جيورجوس كرنفاس وكونستانتينوس كنتفركيس (Heretic) وفيرونا ماير، وتتولى توزيعه في العالم العربي شركة Film Clinic Indie Distribution.