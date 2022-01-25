/675079/ترسيخا-للمبادئ-الأخلاقيةحزب-مستقبل-وطن-يفصل-نائب-أسيوط-مصطفى-سالمان-ويخطر-الشيوخ-بإحالته-للقيم

قرر حزب مستقبل وطن، فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسن، عضو مجلس الشيوخ عن محافظةأسيوط نهائيًا من عضوية الحزب وتكليف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب المذكور من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لإتخاذ اللازم حياله.

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جاء ذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشفافيةوالمحاسبة لجميع أعضائه مؤكدا أن إتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلـة تجاه النائب المذكور جاء قيامه بارتكاب واقعة تمثل خروجا عن المألوف بأوساط المجتمع المصرى وغير مقبوله پأى شكل وتحت أي مبرر لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات وكريمتها مما بعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.

ترسيخا للمبادئ الأخلاقية..حزب مستقبل وطن يفصل نائب أسيوط مصطفى سالمان ويخطر الشيوخ بإحالته للقيم

يشار إلى أن مجلس النواب وافق نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد. وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.

ترسيخا للمبادئ الأخلاقية..حزب مستقبل وطن يفصل نائب أسيوط مصطفى سالمان ويخطر الشيوخ بإحالته للقيم

وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومة كما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار. ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.