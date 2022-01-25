/675080/سقوط-ساديو-مانى-أمام-جزر-القمر-وكارثة-من-حكم-اللقاء-بأمم-إفريقيا

شهدت أحداث مباراة السنغال والرأس الأخضر، في الربع الأول من بداية الشوط الثاني على الأحداث الغير لائقة ببطولة كأس أمم إفريقيا على مر تاريخها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في الدقيقة الـ 58 من عمر المباراة، جاء تدخل قوي في الهواء، بين حارس الرأس الأخضر، والسنغالي ساديو مانى، ليسقط الطرفين ويتدخل الطاقم الطبي للمنتخبين.

سقوط ساديو مانى وحارس الرأس الأخضر، عقبه بطاقة حمراء، للأخير، بعد تدخل قوي منه على مانى، أمام منطقة الجزاء، ليخرج الحارس بالبطاقة الحمراء، ومتأثر بالصدمة.

هدف ساديو مانى

سجل ساديو مانى أول أهداف المباراة، في الدقيقة الـ 63 من عمر المباراة، من خلال متابعة لضربة ركنية، يسكنها بأريحيا في أقصى الزاوية اليمني من المرمى.

وبدأ المنتخب السنغالي بضغط كبير على الرأس الأخضر، وأضاع لاعبي الفريق أكثر من كرة أخطرها تسديدة من ساديو ماني أصطدمت بالعارضة، كانت ن الممكن أن تسكن الشباك.

وواصلت السنغال سيطرتها على اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف أول في مرمى الرأس الأخضر، ولكن تألق حارس الأخير وحافظ على نظافة مرماه ليخرج الشوط الأول باتعادل السلبي.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيسيه

خط الدفاع: بولابي ديا، إدريسا غاي، تامليس ميندي

خط الهجوم: باب غابي، قامارا دييدهيو، ساديو ماني

تشكيل الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: ستيفان فورتيس، روبرتو لوبيز، ستوبيرا، جيفري فورتيس

خط الوسط: باتريك أندرادي، كيني روشا سانتوس، دايلان تافاريز

خط الهجوم: غا، ريان مينديز، جاميرو جروجري

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر خلال مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وأكد موتسيبي "سيتم نقل المواجهة القادمة والتي كان من المقرر لها إقامتها على ملعب أوليمبي إلى ستاد أمادو، وذلك عقب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لن نقبل بمثل هذه التصرفات التي حدثت على هذا الملعب وفقدان الجاهير حياتهم بسبب كرة القدم، وكانت هناك جلسة استماع لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من اللجنة المنظمة عدم وجود مباريات على ملعب أوليمبي".