عاجل- إجازة رسمية فى الإسكندرية بسبب سوء الطقس

جدة - نرمين السيد - محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل العمل بالمصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها والمدارس والمعاهد الأزهرية عدا كل من الصفوف التى تؤدى الإمتحانات والمسئولين عنها والمرافق الحيوية وذلك غداً الأربعاء 26 يناير





نظراً لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أنه تقرر تعطيل العمل غداً الأربعاء الموافق 26 يناير 2022 بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثنى من ذلك الصفوف التى تؤدى الامتحانات والمسؤلين عنها وكذلك المرافق الحيوية.

وأوضح المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على تسهيل الحركة المرورية، وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لإتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات موجة الطقس السيئ والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

ويُستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوباتجية وغرف العمليات وفق الاحتياجات التى تحددها الجهات المسئولة.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم، على إنتظام الامتحانات بجميع المدارس التى تضم صفوف الإمتحانات كما أصدر تعليماته لمديرى عموم الإدارات وغرفة عمليات المديرية بتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية يترأسها مدير عام الإدارة والاستعداد التام لمتابعة الامتحانات، واتخاذ الإجراءات المناسبة وموافاة غرفة عمليات المديرية بالتقارير أول بأول.