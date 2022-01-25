«رقم لا تتحمله أى دولة» .. وزيرة التخطيط : مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركتها فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، وأشارت إلى أن هناك 3 ملفات أساسية لحقوق الإنسان الأول خاص بتنمية الأسرة ومرتبط بعملية تنظيم الأسرة وحقوق الطفل، بينما الملف الثانى هو مرتبط ببناء القدرات، والملف الثالث مرتبط بتكافؤ الفرص والاستثمار فى تنمية القدرات، وحذرت وزيرة التخطيط من أنه إذا لم يحدث توازن بين عملية التنمية والزيادة السكانية لن يشعر المواطن بأى نتائج إيجابية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك زيادة كبيرة فى السكان، ومصر وصلت لمرحلة الانفجار السكانى بشكل مبالغ فيه، وقالت وزيرة التخطيط: مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود، وهذا رقم صعب جدا لا تستطيع أى دولة فى العالم أن تتحمله.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مصر لم تشهد أى تضخم بسبب أزمة كورونا الذى يشهده العالم، مرجعة ذلك إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية ظهور فيروس كورونا والتى كان منها الاستمرار فى العمل مع الحفاظ على البشر، وقرار ضخ 100 مليار جنيه.

وتابعت :"مصر اتخذت قرارات حكيمة جنبت الدولة أى تراجع أو وقف للعمل"، وأشارت إلى أن مصر تشهد معدلات تنمية جيدة قد تصل إلى 6.6 من معدلات النمو، محذرة من الزيادة السكانية مؤكدة أن الانفجار السكانى يهدد كل معدلات التنمية.