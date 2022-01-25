وزيرة الهجرة تهنىء الطبيب المصرى دانيال نور لفوزه بشخصية العام بأستراليا

جدة - نرمين السيد - وجهت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، التهنئة إلى الطبيب المصرى الاسترالى الشاب دانيال نور، لاختياره شخصية العام على مستوى قارة أستراليا فى فئة الشباب.





وأعربت الوزيرة نبيلة مكرم، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الثلاثاء، عن فخرها بما قدمه الطبيب دانيال نور من خدمات إنسانية للمرضى والمهمشين فى العديد من المناطق خلال وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وحرصه على الدعم النفسى والطبى لهؤلاء المرضى، ضمن مبادرة "street side Medics"، التى دشنها مع عدد من أصدقائه فى القطاع الطبى، الأمر الذى أهله إلى تكريم سابق على مستوى مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية، حتى أعلن رئيس الوزراء الأسترالى عن اختياره شخصية العام على مستوى أستراليا بالكامل فى فئة الشباب.

وثمنت وزيرة الهجرة جهود الشباب المصريين بالخارج، وحرصهم على بذل أقصى جهد ممكن لرفعة اسم بلدهم وإعلاء قيم المحبة والإنسانية، مؤكدة أن شباب مصر بالخارج حريصون على العطاء والتعاون بما يجعلهم مؤثرين للغاية وسط مجتمعاتهم الخارجية.

وأضاف بيان الوزارة أنه ورغم عمل دانيال نور بكامل طاقته فى مستشفى "رويال نورث شور"، إلا أنه قاد فريقا قوامه 145 متطوعا، انتشروا فى أنحاء مدينة "نيو ساوث ويلز" وقدموا مساعداتهم لأكثر من 300 مشرد، ما أهله ليتصدر قائمة الشباب فى أستراليا لهذا العام.