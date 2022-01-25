عاجل- الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة: ثلوج وأمطار ورياح سرعتها 45 كم

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جدة - نرمين السيد - ولفتت فى بيانها، إلى أنه يبدأ تساقط الأمطار على السلوم من الساعات الأولى ليوم الأربعاء وتتقدم تدريجيا لتشمل الساحل بأكمله، وتكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة يصاحبها تساقط لحبات البرد، ثم تصل إلى الدلتا تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة وتمتد إلى القاهرة أقل حدة.
وذكر البيان ان فرص سقوط الأمطار على شمال الصعيد قائمة وتكون خفيفة الشدة، كما تتساقط الثلوج على مرتفعات كاترين وجبال البحر الاحمر.
ولفت إلى أنه يسود طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح الذى يصل 45 كم /س، كما ترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل إلى 5 أمتار.
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