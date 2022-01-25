توقيع الاتفاقية النهائية للتعاون بين جامعة الجلالة وأريزونا ستيت الأمريكية 

جدة - نرمين السيد - وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أهمية هذه الاتفاقية التى تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة التوسع فى التعاون مع الجامعات الدولية ذات المكانة المتميزة عالميًا؛ للاستفادة من خبراتها فى توفير برامج دراسية ذات جودة عالمية، بما يضمن مستوى دولى متميز من التعليم، ووجود خريج حاصل على شهادة مُعترف بها دوليًّا ومحليًّا.

وأشار جونثان كوهين السفير الأمريكى بالقاهرة، إلى أن هذه الاتفاقية تفتح مجالات التعاون العلمى بين الجامعتين، وتتيح الفرصة أمام عدد كبير من الطلاب للحصول على تعليم ذى مستوى متقدم، يساعدهم على بناء مهاراتهم التقنية فى المجالات الحيوية، التى يمكن أن تدعم انطلاق مصر نحو الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيرًا إلى بعض نماذج التعاون الناجحة بين مصر وبلاده.

ونوه البروفيسور مايكل كرو، رئيس جامعة أريزونا، فى كلمة مسجلة إلى أن جامعة أريزونا واحدة من أهم الجامعات الأمريكية، ولها موقع متميز فى التصنيفات العالمية، حيث إنها مصنفة فى المرتبة الأولى فى الابتكار على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تصنيفها دوليًّا رقم 155 مما يجعلها واحدة من أفضل الجامعات الدولية، مؤكدًا أن اتفاقية اليوم تمثل خطوة إضافية فى تقوية دور الجامعة فى التعاون الأكاديمى مع الجامعات الأهلية المصرية.

وأكد الدكتور محمد الشناوى، نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة، أن هذه الاتفاقية هى نتاج عمل وجهد كبير من الطرفين، وتسعى جامعة الجلالة إلى الاستفادة من الخبرة الأمريكية فى تقديم برامج دراسية حديثة ومتميزة، خاصة أن جامعة الجلالة تمثل واحدة من الجامعات الدولية التى تحرص على تقديم خدمة تعليمية بجودة لا تقل عن مثيلاتها فى دول العالم.

وأوضح دوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سينتانا للتعليم أن الاتفاقية تنص على منح شهادة مزدوجة "Dual degree" معتمدة من جامعتى الجلالة وأريزونا، لكليتى الهندسة، وإدارة الأعمال، وأيضًا منح شهادة معتمدة من جامعة الجلالة بمساعدة إدارية من الشريك التجارى لجامعة أريزونا (CINTANA) لكليات العلوم والاعلام، والفنون والتصميم.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الاعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن اتفاقية التعاون بين الطرفين تتضمن تأسيس برامج تعليمية ذات مواصفات عالمية، بالإضافة إلى تقديم المشورة الفنية لجامعة الجلالة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، فضلًا عن الاستفادة من خبرة جامعة أريزونا فى ضمان جودة جميع برامج الدرجات الجامعية بكليات جامعة الجلالة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاتفاقية تنص أيضًا على التطوير المهنى لأعضاء هيئة التدريس ومنحهم الشهادات عبر الإنترنت بالتنسيق مع جامعة ولاية أريزونا، حيث ستقدم مؤسسة سينتانا التعليمية خبراتها لجامعة الجلالة، حول طرق تحسين جودة التدريس بالكليات ومُخرجات الأبحاث العلمية وزيادة استخدام التكنولوجيا وتأثيرها على التدريس والتعلم، بالإضافة إلى أن جامعة ولاية أريزونا تقدم منحًا دراسية لأعضاء هيئة التدريس المتميزين بجامعة الجلالة.

وقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكى الدكتور نانسى جونزاليس الرئيس التنفيذى لجامعة أريزونا، ودوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سينتانا للتعليم، وعن الجانب المصرى الدكتور محمد الشناوى نائب رئيس جامعة الجلالة للعلاقات الدولية وخدمة المجتمع وتطوير البيئة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال جامعة الجلالة إلى أن الجامعة تعد واحدة من الجامعات الأهلية الرائدة، التى تطبق نظامًا تعليميًّا عالى الجودة، وأنشئت وفقًا للقرار الجمهورى رقم 436 لسنة 2020، وتضم كليات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامى، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم، العلاج الطبيعى، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، الغذاء والصناعات الغذائية، الأكاديمية العليا للعلوم)، فضلاً عن أنها تقدم أكثر من 65 برنامجًا متميزًا، حيث تم افتتاح 13 مجالاً هذا العام منقسمين إلى 31 برنامجًا فى شتى المجالات، بالإضافة إلى مستشفى تعليمى بطاقة 577 سريرًا، وسكنًا خاصًا للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.

حضر مراسم التوقيع، المهندس شريف إسماعيل، مساعد السيد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس مجلس الأمناء لجامعة الجلالة، والسفير جونثان كوهين سفير الولايات المتحدة الأمريكية بمصر، والدكتور نانسى جونزاليس الرئيس التنفيذى لجامعة أريزونا، ودوج بيكر المدير التنفيذى لمؤسسة سينتانا للتعليم، وأعضاء مجلس أمناء جامعة الجلالة، بأحد فنادق القاهرة، والدكتور عادل العدوى نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، ود. طارق أبو المعاطى نائب رئيس جامعة الجلالة للشئون الأكاديمية، ود. محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار.