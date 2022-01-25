”التعليم” توجه بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمشروعات ”حياة كريمة”

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بتوعية الطلاب بالمشروعات التنموية القومية ومشروع حياة كريمة الذى يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لتلك المشروعات على مستوي الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنشر الوعي بين طلاب المدارس، وإدراكهم للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من مشروعات تنموية قومية، والتي تعتبر بمثابة الطفرة التي ستعتمد عليها الأجيال الحالية والقادمة.