أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية بتوعية الطلاب بالمشروعات التنموية القومية ومشروع حياة كريمة الذى يهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وذلك من خلال تنظيم زيارات ميدانية للطلاب لتلك المشروعات على مستوي الجمهورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيان لها يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنشر الوعي بين طلاب المدارس، وإدراكهم للجهود التى تقوم بها الدولة المصرية من مشروعات تنموية قومية، والتي تعتبر بمثابة الطفرة التي ستعتمد عليها الأجيال الحالية والقادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”التعليم” توجه بتنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس لمشروعات ”حياة كريمة” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.