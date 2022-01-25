الصحة: دواء "مولنوبيرافير" حصل على موافقة طارئة ويتم صرفه بالمستشفيات فقط

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن دواء "مولنوبيرافير" الذي سيتم استخدامه لعلاج مرضى كورونا في المستشفيات، هو الدواء الأول الذي يؤخذ عن طريق الفم، وهو مضاد للفيروسات ويتم أخذه في الأيام الأولى من الإصابة، مشيرا إلى أنه يعمل على تقليل حدة الإصابة، ويتم التعامل به مع الفئات الأكثر عرضة للإصابات الشديدة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "هو دواء لا يؤخذ للوقاية، ويتم استخدامه مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولا يوجد تعارض بينه وبين لقاح كورونا، والمانع الوحيد له هو وجود حساسية شديدة، خاصة وأن اللقاحات تعمل على زيادة المناعة فقط لمواجهة الفيروسات، وإنما هذا الدواء، هو يتعامل مباشرة مع الإصابة".
وقال: "هذا الدواء حصل على الموافقة الطارئة، ويتم إعطاءه من خلال المستشفيات، حيث يتم صرف العلاج من المستشفى ولن يتم إتاحته في الصيدليات".
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