/675086/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-هجومي-من-المغرب-لمواجهة-مالاوي

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى المنتخب المغربي للفوز على مالاوي من أجل التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، لمواصلة انتصارتهم لتحقيق اللقب، بينما يريد منتخب مالاوي تحقيق المفاجأة وإقصاء أسود الأطلسي.

تشكيل المغرب لمواجهة مالاوي

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع الدفاع: أشرف حكيمي – رومان سايس – نايف أكرد – آدم ماسينا

خط الوسط: سفيان أمرابط – عمران لوزا – سليم أملاح

خط الهجوم: أيوب الكعبي – يوسف النصيري – سفيان بوفال

القنوات الناقلة

فيما من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات beIN Sports HD 1 Max بصوت المعلق جواد بدة.

أحداث مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

أهداف المباراة

افتتح منتخب الجابون سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 22 من عمر المباراة، عن طريق جيم ألفينا، من خلال ركلة مرمى للجابون نفذها جيان نويل أمونومي بتمريرة طولية إلى وسط ملعب المغرب حيث أخطأها المدافعين بشكل غريب أدى إلى وصول الكرة لأقدام جيم ألفينا المنفرد بالمرمى والذي لم يجد أي صعوبة في وضع الكرة داخل الشباك.

وعاد منتخب المغرب بالتعادل في المباراة في الدقيقة الـ 73 من عمر اللقاء، عن طريق سفيان بوفال، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق سفيان بوفال بتسديدة قوية في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى لم يتمكن الحارس جيان نويل أمونومي من التعامل معها.

رد منتخب الجابون بالتقدم في نتيجة المباراة للمرة الثانية، بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 81 من عمر اللقاء، من خلال انطلاقة سريعة من جيم الفينا على الجبهة اليسرى أنهاها بعرضية متوسطة الإرتفاع إصطدمت بقدم المدافع نايف أكرد وسكنت مباشرة إلى داخل الشباك.

اختتم المنتخب المغربي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة الـ 84 من عمر المباراة، عن طريق أشرف حكيمي، من خلال كرة ثابتة من الجانب الأيمن يسكنها حكيمي في الشباك على يمين حارس الجابون، المتألق في المباراة.