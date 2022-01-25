انتحار نجل فنان شهير بطلق ناري في رأسه.. تعرف على التفاصيل

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انتحر نجل الممثل العالمى مايكل مادسن عن عمر 26 عامًا، بعد أن أطلق عيار نارى فى رأسه، خلال تواجده على جزيرة “أواهو”، حسبما أعلن عبر موقع جاست جيرد، ما أثار صدمة كبيرة على جمهور النجم الأميريكي.

دوت الخليج

العثور على جثة هدسون

وتابعت الشرطة التحقيق حيث جاء فى بيانها، أنه تم العثور عليه ميتًا فى جزيرة أواهو عن طريق طلق نارى فى الرأس، وكان يعيش الشاب هدسون في هاواي مع زوجته كارلي، منذ العام 2019، إذ خدم في الجيش الأميركي، ونشر صوراً له على مواقع التواصل الاجتماعي حيث كان يخدم في أفغانستان.

وخلال فحص حسابه الرسمي على فيسبوك وجدنا أنه كان يعيش في جزيرة هاواي برفقة زوجته كارلي، وخدم سابقا في الجيش الأمريكي وتحديدا في أفغانستان بحسب موقع "page six".

لم يعلق النجم الأميريكي مايكل مادسن على خبر انتحار ابنه حتى وقتنا هذا ولا للصحف الأجنبية، لكن والدته سافرت إلى هاواي لتلقي نظرة الوداع على ابنها.

من هو مايكل مادسن؟

مايكل مادسن ممثل ومنتج ومؤلف أمريكي، ولد في 25 سبتمبر 1957 في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، بدأ مسيرته الفنية عام 1982 في Against All Hope، ومن أبرز أعماله

Species ،Kill Bill: Vol. 1 ،The Hateful Eight.

وعمل مع المخرج كوينتن تارانتينو من خلال فيلم Reservoir Dogs، والذي يدور حول زعيم إحدى العصابات الذي يقوم بجمع ستة لصوص في تخصصات مختلفة من أجل القيام بعملية سرقة كبرى لشحنة من الماس، ولا يعرف الرجال بعضهم بعضًا، وإن كانوا يبدون واثقين من النجاح.

أخر أعمال مايكل مادسن فيلم South of Hope Street وكانت تدور أحداثه عندما تلاحظ فتاة شابة يومًا ما ظهور كوكبين في السماء ليلًا بدلًا من المنظر الاعتيادي للقمر فقط، وحينما تحاول الفتاة إخبار الأخرين عن الأمر تنقلب الأمور على الأرض. وكانت من بطولة جان نيلسون وآسر ياسين وهذا العمل لم يعرض حتى الأن. وكان سبق للمخرجة جين سبنسر أن قدمت فيلم قصير حمل نفس اسم العمل بعنوان South of Hope Street في عام 2014.