/675092/كأس-أمم-أفريقيا-السنغال-تفوز-على-الرأس-الأخضر-بثنائية

حقق منتخب السنغال الفوز على نظيره الرأس الأخضر بنتيجة 2/0، ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ المنتخب السنغالي بضغط كبير على الرأس الأخضر، وأضاع لاعبي الفريق أكثر من كرة أخطرها تسديدة من ساديو ماني أصطدمت بالعارضة، كانت ن الممكن أن تسكن الشباك.

وواصلت السنغال سيطرتها على اللقاء بحثاً عن تسجيل هدف أول في مرمى الرأس الأخضر، ولكن تألق حارس الأخير وحافظ على نظافة مرماه ليخرج الشوط الأول باتعادل السلبي.

وفي شوط المباراة الثاني أعطى حكم المباراة بطاقة حمراء لحارس الرأس الأخضر فوزينيا بعد كرة مشتركة بينه وبين ساديو ماني، ليلعب منتخب الرأس الأخضر بتسعة لاعبين بعد طرد باتريك أندرادي في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 63 سجل ماني الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 63، ثم عزز أحمد دينج بالهدف الثاني في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز السنغال بنتيجة 2/0.

وبتلك النتيجة ينتظر المنتخب السنغالي الفائز مباراة غينيا الإستوئية ومالي، بدور ربع النهائي من كاس أمم أفريقيا.

تشكيل السنغال:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيسيه

خط الدفاع: بولابي ديا، إدريسا غاي، تامليس ميندي

خط الهجوم: باب غابي، قامارا دييدهيو، ساديو ماني

تشكيل الرأس الأخضر:

حراسة المرمى: فوزينيا

خط الدفاع: ستيفان فورتيس، روبرتو لوبيز، ستوبيرا، جيفري فورتيس

خط الوسط: باتريك أندرادي، كيني روشا سانتوس، دايلان تافاريز

خط الهجوم: غا، ريان مينديز، جاميرو جروجري

رئيس الكاف يعلن إغلاق ملعب أوليمبي بسبب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر بكأس أمم أفريقيا

علق باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر خلال مباريات دور الـ 16 لكأس أمم أفريقيا.

وأكد موتسيبي "سيتم نقل المواجهة القادمة والتي كان من المقرر لها إقامتها على ملعب أوليمبي إلى ستاد أمادو، وذلك عقب أحداث مباراة الكاميرون وجزر القمر".

وتابع "لن نقبل بمثل هذه التصرفات التي حدثت على هذا الملعب وفقدان الجاهير حياتهم بسبب كرة القدم، وكانت هناك جلسة استماع لشهود العيان حتى صباح اليوم، وطلبت من اللجنة المنظمة عدم وجود مباريات على ملعب أوليمبي".