/675094/أحمد-البنا-يهنئ-الرئيس-السيسي-والشرطة-المصرية-بعيدهم-ال-٧٠-سيظل-يوما-خالدا-فى-الذاكرة-الوطنية

تقدم النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع لقوات الشرطة المصرية، بمناسبة الذكري ال70 لعيد الشرطة .

وقال عضو مجلس النواب، ان الاحتفال بعيد الشرطة المصرية سيظل يوما الخالد في الذاكرة الوطنية، مضيفا" فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".

وأكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أن هذه الذكرى تُخلد إحدى الملاحم البطولية لرجال الشرطه في محافظة الإسماعيلية عام 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدا من رجال الشرطة المصرية علي يد الإحتلال الإنجليزي بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبني المحافظة للإحتلال الإنجليزي.

وثمن البنا، التضحيات التي يقدمها رجال الشرطة علي مدار تاريخها الوطني المشرف في مكافحة الجريمة والعنف، فضلا عن ربهم على الارهاب، مما كان له أثرا طيبا فى نشر الأمن والأمان والحفاظ على السلم المجتمعي، إضافة إلي وقوفهم فى مواجهة الجماعات الإرهابية.

واختتم تصريحاته :" أدعو الله عز وجل، أن يوفق أبطال الشرطة البواسل من جنود وأفراد وضباط وقيادات، في مهمتهم وأن يسكن الشهداء فسيح جناته ويلهم أسرهم الصبر والسلوان.

تجدر الإشارة إلي إنه وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

‏

‏

‏وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".