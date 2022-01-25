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/675097/الإيجار-القديم-يبدأ-جولة-جديدة-بالبرلمان-ماذا-حدث-بمجلس-النواب-اليوم
- مجلس النواب رفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب أحمد زهير أحمد عبد الغني مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية والتشريعية رأت رفض الطلب، لاتخاذ إجراءات المحاكمة في القضية رقم 27270 لسنة 2020 جنح مركز ديروط.
دوت الخليج
المجلس أحال عدد من التشريعات مع انطلاقة أعمال الجلسة كان من أبرزها مشروع قانون للإدارة المحلية من حزب العدل وتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، وتعديل بعض أحكام قانون الطعن أمام محكمة النقض وأيضا تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنه 2017.
المنشأت الفندقية السياحية
- المجلس أقر مشروع قانون المنشأت الفندقية والسياحية من حيث المجموع فيما تضمنت المناقشات حذف المادة الخاصة بالضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة السياحة، بعد أن طالب عدد من النواب، بمنع منح الضبطية القضائية لأي من الموظفين
- النائب محمد صلاح أبو هميلة، أن منح الضبطية القضاية أمر غير مناسب، قائلا: التوسع في منح الضبطية القضائية، ضار جدا بالمنشآت والحياة المدنية بشكل عام، مشيرا إلى أن جهات التفتيش في وزارة السياحة تقوم بهذا الدور من جهته أكد اللواء أشرف المقرحي، أن منح الضبطية القضية لأي من الموظفين سيكون فيها تجاوز، ويجب أن يكون هناك تقنين في عمليات الضبطية القضائية.
- تمسك المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بضرورة الإبقاء على المادة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية نص على منح موظفي السياحة حق الضبطية القضائية، مشيرا إلى أن الغرض من منحها لموظفين آخرين ليكون هناك عدد كاف للتفتيش وأوضح الوزير، أن الضبطية لن تمنح من خلال القانون ولكن بالتنسيق بين وزارتي العدل والسياحة وقرر المجلس حذف المادة 31 .
«الإيجار القديم يبدأ جولة جديدة بالبرلمان »..ماذا حدث بمجلس النواب اليوم؟
- المجلس وافق نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقةوتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد. وشهدت الجلسة طلب الحكومة إعادة المداولة على أحد مواد مشروع القانون، والخاصة بمنح موظفي المالية الضبطية القضائية.
- وطالب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بالعودة لنص الحكومة في منح الموظفين الضبطية القضائية، إلا أن المجلس رفض طلب الحكومةكما شهد المجلس الموافقة أيضا على قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار. ومن جانبه وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، التحية للأعضاء على إنجاز هذه التشريعات، قائلا: مجهود يحسب لكم.
إتفاقية مصر والصين ورفع الجلسات لـ6فبراير
- المجلس وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021 وأوضح التقرير، أن الاتفاقية تهدف إلى استمرار تطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي والفني بين الصين ومصر، من خلال منحة لا ترد يقدمها الجانب الصيني لتنفيذ عدة مشروعات يتفق عليها الجانبان لاحقًا وأوضحت النائبة ميرفت ألكسان في كلمتها موافقتها على الاتفاقية، لافتة أنها لا تكلف الخزانة العامة للدولة ولا تحملها أعباء، في الوقت نفسه كشفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة عن وجود عدد من المنح الموجهة لمصر والمصروف منها، صفر، بحسب قولها، فيما تم رفع أعمال الجلسات حتى 6فبراير2021.
اللجان النوعية
لجنة حقوق الإنسان
- شهدت اللجنة مشاركة وزيرة التخطيط، هالة السعيد، مؤكدة أن مصر انتهجت في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مبدأ التنمية كحق أساسي من حقوق الإنسان وأشارت إلى أن هناك 3 ملفات أساسية لحقوق الإنسان الأول خاص بتنمية الأسرة ومرتبط بعملية تنظيم الأسرة وحقوق الطفل، بينما الملف الثاني هو مرتبط ببناء القدرات، والملف الثالث مرتبط بتكافؤ الفرص والاستثمار فى تنمية القدرات.
- وحذرت وزيرة التخطيط من أنه إذا لم يحدث توازن بين عملية التنمية والزيادة السكانية لن يشعر المواطن بأي نتائج إيجابية. وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك زيادة كبيرة فى السكان، ومصر وصلت لمرحلة الانفجار السكاني بشكل مبالغ فيه وقالت وزيرة التخطيط: مصر تشهد كل عام 2.5 مليون مولود، وهذا رقم صعب جدا لا تستطيع أي دولة فى العالم أن تتحمله.
لجنة الإسكان
- وافقت اللجنةنهائيا على "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".، حيث تضمنت المناقشات بناء على المقترح المقدم من النائب يحيى عيسوى حيث وأصبح مسمى مشروع القانون بعد التعديل"مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلال الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فى غير غرض السكنى فى ضوء الأثار والتداعيات لفيروس كورونا المستجد".
- مادة ( 1 ) :تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيـع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
- المادة 2مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة ( 18 ) مـن الـقـانـون رقـم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريـة الغـيـر غـرض السكني وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، و 136 لسنة 1981 المشار إليهمـا خـلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون .
- مادة ( 3 ) : اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكام هذا القانون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية. اخر قيمة قانونية مستحقة وفقا هذا القانون بنسبة 15%. مادة ( 4 ) : يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحـوال في اليـوم الـتـالـي لانتهاء المدة المبينة بالمادة ( 2 ) من هذا القانون ، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضي.
لجنة الشباب والرياضة
- أوصت اللجنة وزارة الشباب ، بعمل مقايسة متكاملة لاستلام المنشآت والملاعب الخاصة بمراكز الشباب بكامل مرافقها "كهرباء- المياه- صرف صحي" وذلك حتي لا تتعطل عملية تسليم المنشآت مناقشة عدد من طلبات الاحاطة مقدمة من النائب اسامة عبد العاطى بشأن قرار إزالة لمركز شباب كفر الامير بن سلام -مركز تمى الامديد-محافظة الدقهلية و عدم استغلال مبنى نزل الشباب بمدينة المنصورة وتنجيل ملعب مركز شباب المخزن - السنبلاوين - محافظة الدقهلية.
لجنة الشئون الإفريقية
- شاركت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مؤكدة وجود 3 محاور لدعم التنمية المشتركة بين مصر وأفريقيا ، حيث استعرضت نتائج اللجان المشتركة مع دول ليبيا وجنوب السودان وأطر التعاون الاقتصادي مع دول القرن الأفريقي مؤكدة أن مؤسسات التمويل الدولية تمول دراسات جدوى العديد من المشروعات التي تحقق التكامل الأفريقي من بينها الربط السككي مع السودان ومشروع طريق القاهرة كيب تاون، كما أكد أيضا بأن "التعاون الدولي" تعزز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب بين مصر ودول القارة من خلال الفعاليات الدولية ومنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مؤكدة قواعد الحوكمة الدقيقة التي يتم تطبيقها للحصول على التمويلات التنموية
مجلس الشيوخ
- قرر حزب مستقبل وطن، فصل النائب مصطفى محمد سالمان حسن، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط نهائيًا من عضوية الحزب وتكليف الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب المذكور من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لإتخاذ اللازم حيالهجاء ذلك في إطار حرص حزب مستقبل وطن على ترسيخ المبادئ الأخلاقية والحفاظ على الشفافية والمحاسبة لجميع أعضائه مؤكدا أن إتخاذه لتلك القرارات الفورية والعاجلـة تجاه النائب المذكور جاء قيامه بارتكاب واقعة تمثل خروجا عن المألوف بأوساط المجتمع المصرى وغير مقبوله پای مـورة وتحت أي مبرر لقيامه بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات وتوج كريمتها مما بعد خروجا عن السلوك الإنساني القويم والقواعد المجتمعية والأخلاقية السوية.
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