/675098/قائمة-بيراميدز-لمواجهة-ايسترن-كومباني-بكأس-الرابطة-المصرية

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، عن قائمة فريقه لمواجهة إيسترن كومباني، في لقاء الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز وايسترن كومباني، في الثانية والنصف مساء غداً الأربعاء، على ملعب بتروسبورت.

قائمة بيراميدز لمواجهة ايسترن كومباني:

حراسة المرمى: أحمد دعدور - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - عبد الرحمن صميدة.

خط الوسط: إسلام عيسى - أحمد توفيق - هشام محمد - عبد الله مجدي - إبراهيم عادل - عماد ميهوب - محمود صابر - أحمد فوزي - أحمد عاطف "قطة" - إبراهيم شتا - سيف عزت - أحمد حامد.

خط الهجوم: دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى، من بطولة ككأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة، بدون نقاط.

نتيجة مباراة فيوتشر وبيراميدز

حقق فريق فيوتشر فوز هام على حساب بيراميدز في كأس الرابطة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن مباريات الجولة الثانية للبطولة الحديثة.

وتقدم وليد الكرتي بالهدف الأول لصالح بيراميدز في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء.

وعاد فيوتشر بالريمونتادا وسجل ناصر ماهر هدفين، الأول جاء في الدقيقة 73 بالتعادل وهدف الفوز جاء في الدقيقة 93.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فيوتشر إلى 6 نقاط ويتصدر المجموعة الأولى بينما يتواجد بيراميدز في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط.

أعلن علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر التشكيل الرسمي لمواجهة بيراميدز في كأس الرابطة المصرية.

وكان فريق فيوتشر نجح في اللقاء الأول الفوز بثلاثية نظيفة أمام إيسترن كومباني.

نتيجة مبارتة بيراميدز والمصري بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي، وبيراميدز، بنتيجة هدف دون رد، لصالح فريق البورسعيدي، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

سجل حسن على لاعب فريق المصري البورسعيدي، الهدف الأول والوحيد في المباراة، في الدقيقة الـ 68 من عمر المباراة.

حاول بيراميدز تعديل النتيجة في المباراة، ولكن معين الشعلاني كان له رأي آخر في عودة الفريق السمواي، ليزيد عليه بالهجمات المرتدة، والضغط من منتصف الملعب.