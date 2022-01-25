/675099/النائب-مدحت-الكمار-عيد-الشرطة-مناسبة-وطنية-لتذكر-بطولات-رجال-الأمن-وتضحياتهم

هنأ النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، الرئيس السيسي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بمناسبة حلول الذكرى الـ70 لعيد الشرطة، والذي يعد مناسبة خالدة لتذكر البطولات الوطنية لرجالات الشرطة المصرية، في مواجهة الاحتلال ثم بعد ذلك في مواجهة الإرهاب. للدفاع عن استقلال الوطن وأمنه واستمرار الآمان فيه.

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ووجه الكمار في تصريحات له اليوم، التحية بهذه المناسبة الطيبة التى نتذكر فيها رجال الشرطة الأبطال، الذين رووا بدمائهم الذكية تراب هذا الوطن، وحملوا أمانة تأمين الجبهة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد طيلة عقود ممتدة.

وقال عضو مجلس النواب، إن عيد الشرطة يمثل مناسبة وطنية صادقة للتضحية بالنفس، والغالي والنفيس من أجل الوطن، موضحا أن السنوات الماضية، كشفت ما قدمه رجالات وأبطال الشرطة المصرية للتصدي لعصابات إجرامية وإرهابية، حاولت النيل من الوطن ووحدته وسلامته، تحقيقا لرغبات شيطانية وإخوانية خسيسة كانت تهدف لإيقاع الوطن، لكن الله نجانا منها.

ونوه عضو البرلمان، بما قاله الرئيس السيسي في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة، من أن الدفاع عن الأوطان ليس مرهونا بامتلاك العدة والعتاد، وإنما مرهون بمدى إيمان وعقيدة الرجال الراسخة داخل نفوسهم، وهى الحقيقة مجردة، فرجال مصر وأبطالها في القوات المسلحة والشرطة، جاهزون دائما للدفاع عنها في مختلف الأزمات والظروف.

تجدر الإشارة إلي إنه وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

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‏وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".