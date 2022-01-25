/675100/طارق-عبد-الهادي-عيد-الشرطة-مناسبة-لكل-المصريين-المحبين-للوطن-والرافضين-للأجندات-الأجنبية

هنأ النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس الجمهورية الرئيس السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية، موجها التحية للقيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي ورؤيته لتحقيق الاستقرار والأمن بالبلاد وكذلك لكافة رجال الشرطة المصرية، الذين يبذلون كل جهد للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وسط ظروف وتحديات صعبة.

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ودعا عبد الهادي في بيان له اليوم، الله، أن يديم على مصر، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وأن يحفظ الوطن من شر الفتن والمؤامرات ويحفظ رجال الشرطة والقوات المسلحة، ويرحم شهداءهم الأبرار في كافة معاركهم دفاعا عن الوطن ومنجزاته واستقراره.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن عيد الشرطة مناسبة وطنية جليلة، يتم الاحتفال فيها ببطولات رجال الأمن الأفذاذ في مختلف المعارك طوال سنوات طويلة، بدءا من مواجهة قوات الاحتلال البريطاني وانتهاءًا بمواجهة عناصر الإرهاب الجبناء العملاء الموجهين ضد الوطن.

طارق عبد الهادي :عيد الشرطة مناسبة لكل المصريين المحبين للوطن والرافضين للأجندات الأجنبية

واختتم النائب طارق عبد الهادي بأن عيد الشرطة، هو عيد كل مصري يفخر بقيمة الأمن والآمان في هذا البلد ويعمل لصالحه ويرفض كافة الأجندات الأجنبية.

تجدر الإشارة إلي إنه وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

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‏وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".