/675101/كارلوس-كيروش-علينا-كتابة-التاريخ-خلال-مواجهة-كوت-ديفوار-والمواجهات-الماضية-لن-تخدم-منتخب-مصر

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".

محمد صلاح

وواصل "أعرف أن تاريخ المواجهات يأتي في صالحنا ولكنها غير هامة في المواجهة المقبلة، والصحافة تهتم بها وكل لاعب ومدرب لديه أهمية كبرى خلال هذه المواجهة".

واختتم "لابد أن نكتب التاريخ والجميع لديه تركيز كبير خلال هذه المواجهة للفوز بها ونريد تقديم أفضل أداء ممكن ونحصل على كرة قدم جيدة، وكل مباراة المستوى يتحسن فلا يوجد أي قلق".

ووجه كارلوس كيروش التعازي لضحايا مباراة أمس بسبب مباراة الكاميرون وجزر القمر، وقال نيابة عن الفريق المصري أتقدم بالتعازي وقولبنا مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".

محمد صلاح ينصح الجماهير: دعموا منتخب مصر وليس الأهلي والزمالك.. وأشعر بالتربص في بعض الأحيان من السوشيال ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".

كارلوس كيروش

وتابع "أتمنى إنهاء حالة الانقسام من جانب جماهير منتخب مصر ونعود مثل السابق ومساندة جميع لاعبي المنتخب والابتعاد عن العواطف، والجميع يحتاج إلى المساندة".

وواصل "لا توجد أي أزمات بيني وبين لاعبي المنتخب وبالعكس سعيد للغاية معهم واريد نقل الخبرات التي أحصل عليها في أوروبا لهم".

واختتم "أشعر بوجود تربص من جانب البعض من أجل الحديث عن محمد صلاح أو أي لاعب داخل صفوف المنتخب، وعصر السوشيال ميديا صعب للغاية وهناك أحاديث كثيرة يتم نقلها تكون غير صحيحة".