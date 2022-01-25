/675102/كأس-أمم-أفريقيا-تشكيل-مالاوي-لمواجهة-المغرب

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مالاوي تشكيلة فريقه لمواجهة، المغرب ضمن مباريات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد منتخب مالاوي تحقيق المفاجأة أمام المغرب، والتأهل لدور الثمانية من كأس أمم أفريقيا، بينما أمام الغرب فرصة ذهبية نحو الصعود.

تشكيل مالاوي لمواجهة المغرب

حراسة المرمى: تشارلز توم

خط الدفاع: ستانلي سانودي – دينيس شامبيزي – لولينس شازيا – شيروا

خط الوسط: جون باندا – إدانا – ميسيام ماهون مادينجا

كشف ميكي ماوس المدير الفني لمنتخب مالاوي، على العقبات التي واجهة بعثة فريقه بالكاميرون، في المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

تصريحات مدرب مالاوي

وقال في تصريحات المؤتمر الصحفي قبل مباراة السنغال ومالاوي: " لن ترى ساديو ماني يقوم بغسل ملابسه الداخلية ويعلقها على جذع شجرة حتى تجف لكننا نفعل ذلك".

وأضاف:"منتخب جامبيا واجه نفس المشاكل، هناك معايير مختلفة في تعاملهم مع المنتخبات المتواجدة هنا".

وواصل: "يجب طرح سؤال، لماذا تحدث هذه الأمور مع المنتخبات الصغيرة مثل مالاوي وجامبيا وجزر القمر؟".

وزاد: "طلبت من مدربي وقادة المنتخبات التي تعامل بشكل لا يليق تقديم شكوى رسمية، لقد كافحنا لمدة ثلاثة أيام قبل تسوية الأمور في فندق الإقامة".

واختتم: "لم أستطع الحصول على حليب للقهوة، قالوا إن الحليب انتهى ولن يتوفر قبل اليوم التالي، نعامل مثل مواطني الدرجة الثانية، لا يمكنهم السماح بحدوث هذا في العصر الحالي، في هذا المستوى من المنافسة".

أحداث مباراة المغرب والجابون

انتهت أحداث مباراة المغرب والجابون، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين المنتخبين في ثالث وختام جولات، المجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تقدم المنتخب الجابوني في نتيجة المباراة بالهدف الأول، ليعود المغرب، في اللقاء بالتعادل، ويزيد الأول بالثاني، ويعود الأخير بالتعادل مرة آخرى.

خط الهجوم: خودا مايابا – جابادينيو ماهانجو