/675103/رئيس-طاقة-البرلمان-مهنئا-السيسي-بعيد-الشرطة-مصر-تزهو-بين-البلاد-العربية-بفضل-قيادتكم

تقدم رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب النائب حسام صالح عوض الله، بالتهنئة إلى القيادة السياسية المصرية ممثلة في الرئيس السيسي، بمناسبة العيد الـ70 للشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، كما تقدم بالتهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمناسبة عيد الشرطة.

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وقال صالح في تصريحات له اليوم، إن جهاز الأمن في مصر وعبر وطنية بالغة، جسد أعظم الملاحم في الدفاع عن الجبهة الداخلية والتصدي للفوضى والإرهاب والعصابات الإجرامية طوال عقود، مؤكدا أن مصر تزهو وسط الكثير من البلاد العربية بحالة الأمن والاستقرار في مصر، وهى الدعامة الأساسية للاستقرار والتنمية ومشاريع الإصلاح والانطلاق نحو المستقبل تحت قيادة الرئيس السيسي.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أنه يحسب للشرطة المصرية وضباط ورجالات الداخلية المصرية، أنهم دفعوا فاتورة الدم في مواجهة الإرهاب واستطاعو إجهاضه ودك أوكاره.

النائبة آية مدني تهنئ الرئيس السيسي و وزير الداخلية بعيد الشرطة

واختتم النائب حسام عوض الله، بأن سيادة القانون والأمن والاستقرار في مصر، من مزايا عصر الرئيس السيسي، فالكل يعيش في آمان ويتطلع للمستقبل، علاوة على التطورات المتلاحقة في جهاز الأمن المصري، وبما يواكب أحدث النظم العالمية، وبما يجعله واحدا من أقوى أجهزة الأمن في العالم وهو ما يحسب للقيادة المصرية.

تجدر الإشارة إلي إنه وجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، التحية لكل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها. وقالت السيدة انتصار السيسى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نحتفل اليوم بالعيد السبعين للشرطة المصرية، وهو اليوم الذي يخلد بطولات رجال الشرطة، الذين يؤكدون دوما أن الدفاع عن الوطن، عقيدة راسخة داخل نفوسهم مهما طال الزمان".

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‏ ‏وأضافت قرينة الرئيس:"وإذ نحتفل بهذا اليوم الخالد في الذاكرة الوطنية، فإنني أحيي كل أمهات الشهداء الأبطال الذين قدموا عن طيب خاطر أبناءهم الأبطال فداء لمصر وشعبها، فلولا تضحياتهن ما وصلنا إلى بر الأمان وبدأنا في طريق البناء والتنمية وجمهوريتنا الجديدة".