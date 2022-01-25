/675106/مطالبات-بتوفير-الاعتمادات-المالية-لتنفيذ-مشروعات-المسرح-الرومانى-بالمنوفية-فى-إعلام-النواب

أوصت لجنة الإعلام بمجلس النواب، بإلتزام الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتنسيق مع وزارة التخطيط وعلى وجه السرعة وموافاتها بالمستندات المتعلقة بالمسرح الرومانى بقرية الماى بالمنوفية لتوفير الاعتمادات المالية للبدأ فى تنفيذ مشروع المسرح مع الإلتزام بالتصميم المعمارى للمسارح الرومانية حال التنفيذ وأن يتم ذلك بالتنسيق مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى .

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