/675107/محمد-الأتربي-يتحدث-عن-أسباب-عدم-ترشحه-لانتخابات-الزمالك

أكد محمد الأترب، رئيس اتحاد بنوك مصر، أنه كان يرى قد قدم كل شيئ لنادي الزمالك خلال الفترة التي تواجد بها مع اللجنة المؤقتة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تشرفت بالتواجد داخل نادي الزمالك مع لجنة حسين لبيب وانتهي دوري والأن أنا مشجع لنادي الزمالك وحققنا 16 بطولة خلال تلك الفترة".

وزاد "ظروف عملي منعتني من الترشح للانتخابات وأتمنى أن يكون هناك مجلس إدارة منتخب يفيد نادي الزمالك ويساهم في الانجازات خلال الفترة المقبلة".

وواصل "بنك مصر ليس لديه أي فريق حاليا وأشجع البنك الأهلي بعد نادي الزمالك، وأعضاء مجلس الأهلي أحترمهم ولا يوجد أي تعصب نهائيا".

كارلوس كيروش: علينا كتابة التاريخ خلال مواجهة كوت ديفوار.. والمواجهات الماضية لن تخدم منتخب مصر

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر مباراة كوت ديفوار بفارغ الصبر ويتمنى الفوز بها وتحقيق نتيجة جيدة تسعد الجماهير.

وأضاف خلال تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة كوت ديفوار "أسعى لتحقيق الفوز ونكون الفريق الأفضل في مواجهة كوت ديفوار، ولدينا تاريخ نريد كتابتة غدا الأربعاء".

وزاد "مباراة مصر وكوت ديفوار سيكون متواجد بها أفضل لاعبي العالم والمميزين فالجميع ينتظر مثل هذه المواجهات، وأتمنى أن يكون فريقي الأفضل ونحترم كوت ديفوار بكل تأكيد".

محمد صلاح

وواصل "أعرف أن تاريخ المواجهات يأتي في صالحنا ولكنها غير هامة في المواجهة المقبلة، والصحافة تهتم بها وكل لاعب ومدرب لديه أهمية كبرى خلال هذه المواجهة".

واختتم "لابد أن نكتب التاريخ والجميع لديه تركيز كبير خلال هذه المواجهة للفوز بها ونريد تقديم أفضل أداء ممكن ونحصل على كرة قدم جيدة، وكل مباراة المستوى يتحسن فلا يوجد أي قلق".

ووجه كارلوس كيروش التعازي لضحايا مباراة أمس بسبب مباراة الكاميرون وجزر القمر، وقال نيابة عن الفريق المصري أتقدم بالتعازي وقولبنا مع أهالي الضحايا في هذا الوقت الصعب".

محمد صلاح ينصح الجماهير: دعموا منتخب مصر وليس الأهلي والزمالك.. وأشعر بالتربص في بعض الأحيان من السوشيال ميديا

تحدث محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن مواجهة كوت ديفوار غدا في كأس أمم أفريقيا.

وأضاف خلال تصريحات صحفية قبل مواجهة كوت ديفوار "أتمنى من الجماهير المصرية أن تعود لسابق عهدها والكل الأن يقوم بتشجيع لاعبي الأهلي والزمالك وينتقد كلا منهم الآخر".