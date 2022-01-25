/675112/إنشاء-مدينة-سياحية-عالمية-بالفيوم-فى-مناقشات-طاقة-النواب

شهدت لجنة البيئة والطاقة بمجلس النواب، مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من عماد سعد حمودة، بشأن إنشاء مدينة عالمية متكاملة متعددة الأنشطة سكنية، ترفيهية، إدارية، تجارية، سياحية، على ضفاف الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، إلا أنه تم رفض وزارة البيئة على هذا المقترح المقدم على الرغم من موافقة وزارة السياحة والآثار ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات بالمحافظة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنشاء مدينة سياحية عالمية بالفيوم فى مناقشات طاقة النواب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.