وزير الخارجية يستقبل المبعوث الأمريكى الخاص للقرن الإفريقى.. صور

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير "شكرى" هنأ المبعوث الأمريكى على توليه مؤخراً لمهام منصبه، والذى اطلعه على أهم ما دار خلال جولته الحالية فى عدد من دول المنطقة. هذا، وقد أكد وزير الخارجية على أهمية التعامل مع الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الإفريقى من واقع منظور شامل يضمن تسوية كافة القضايا التى تشهدها.

وأضاف المتحدث الرسمى أن "ساترفيلد" استعرض مجمل الأوضاع والقضايا فى منطقة القرن الإفريقى، وعلى رأسها الأوضاع فى السودان، ومن جانبه، أوضح الوزير شكرى أن مصر تحرص على تقديم كافة سُبل الدعم للأشقاء فى السودان الذى يُعد أمنه واستقراره جزءٌ لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، مضيفاً أن مصر تدعم فى هذا السياق مبادرة الأمم المتحدة لتفعيل حوار بين مختلف الأطراف السودانية بهدف حلحلة الأزمة الراهنة.

كما أكد وزير الخارجية على اهتمام مصر بالأوضاع فى الصومال ودعمها لجهود تحقيق الأمن والاستقرار بها، مشيراً فى هذا الصدد إلى استضافة القاهرة، اليوم وغداً، للخلوة الخاصة بمناقشة ترتيبات ما بعد 2021 فى الصومال، وذلك بمشاركة الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى وهو الحدث الذى أعرب المبعوث الأمريكى عن تقديره لتنظيم مصر له.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تناول اللقاء أيضاً لقضية سد النهضة الإثيوبى، حيث أكد الوزير شكرى على أهمية استئناف المفاوضات فى أقرب وقت ممكن بهدف التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث، وذلك اتساقاً مع البيان الرئاسى الصادر عن مجلس الأمن فى سبتمبر 2021.